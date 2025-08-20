La soledad de Valentín Pezzolesi, un canterano en el ojo del huracán: Raphinha, Jastin y el consuelo invisible

Si Ale García es la cara amable del estreno liguero ante el Andorra, el joven Valentín Pezzolesi sale en la foto del 1-1 y acabó expulsado en un tramo de agitación. El lateral derecho de la UD Las Palmas de 18 años ha contado con dos apariciones y las dos bastante accidentadas.

La primera fue ante el Barça y de la mano de Diego Martínez para encarar la recta final de la contienda. El tinerfeño de origen argentino cometió un desliz en la salida del balón que provocó la conexión Raphinha-Ferran en el fotograma del 0-2 en el 95'.

Apenas llevaba unos minutos en el terreno de juego tras entrar en el 85' por Viti Rozada. No volvió a jugar más con el técnico vigués en el pasado curso. El pasado domingo, saltó en el 70' y fue expulsado por doble amarilla en el 90'. No pudo frenar a Jastin y una falta del canterano provocó el fotograma maldito del empate. Falta lateral y acaricia el cuero Barcia.

Sin ayudas, frenar a la bala al Andorra resultó una tarea harta complicada para el zaguero de 18 años -ante el gigante culé se convirtió en el debutante más precoz en la historia del club amarillo en Primera-. Sancionado para la próxima jornada ante el Córdoba (lunes, 20.30 horas), en el Nuevo Arcángel, nadie acudió a consolar al lateral derecho y bombero de la UD.

Luis García priorizó en la velocidad de Valentín que la madurez de Álex Suárez. Sin Viti, lesionado, la apuesta no salió bien. Los elogios y las muestras de apoyo hacia el lateral se han multiplicado desde el club: del propio técnico ovetense al presidente Ramírez. ¿Víctima de dos decisiones arriesgadas para frenar a Raphinha y Jastin o dos situaciones que valen de aprendizaje? Canteranos como Raúl Lizoain, Coco, el propio Álex Suárez o Eric Curbelo también fueron señalados en el Gran Canaria. El debate está abierto. Para la visita del Málaga estará apto, ¿volverá a contar para Luis García? Para Martínez, su valía se quedó en aquel fotograma maldito con la entrega del cuero a Raphinha.