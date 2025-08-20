La soledad de Valentín Pezzolesi, un canterano en el ojo del huracán: Raphinha, Jastin y el consuelo invisible

El lateral de la UD Las Palmas de 18 años ha protagonizado dos apariciones accidentadas en sus 25 minutos ante Barça y Andorra; Martínez y García recurrieron al '27' en situaciones límite

Valentín Pezzolesi avanza con el balón. Detrás, Ibai Gómez.

Valentín Pezzolesi avanza con el balón. Detrás, Ibai Gómez. / J.PEREZ CURBELO

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Si Ale García es la cara amable del estreno liguero ante el Andorra, el joven Valentín Pezzolesi sale en la foto del 1-1 y acabó expulsado en un tramo de agitación. El lateral derecho de la UD Las Palmas de 18 años ha contado con dos apariciones y las dos bastante accidentadas.

La primera fue ante el Barça y de la mano de Diego Martínez para encarar la recta final de la contienda. El tinerfeño de origen argentino cometió un desliz en la salida del balón que provocó la conexión Raphinha-Ferran en el fotograma del 0-2 en el 95'.

Apenas llevaba unos minutos en el terreno de juego tras entrar en el 85' por Viti Rozada. No volvió a jugar más con el técnico vigués en el pasado curso. El pasado domingo, saltó en el 70' y fue expulsado por doble amarilla en el 90'. No pudo frenar a Jastin y una falta del canterano provocó el fotograma maldito del empate. Falta lateral y acaricia el cuero Barcia.

Sin ayudas, frenar a la bala al Andorra resultó una tarea harta complicada para el zaguero de 18 años -ante el gigante culé se convirtió en el debutante más precoz en la historia del club amarillo en Primera-. Sancionado para la próxima jornada ante el Córdoba (lunes, 20.30 horas), en el Nuevo Arcángel, nadie acudió a consolar al lateral derecho y bombero de la UD.

Luis García priorizó en la velocidad de Valentín que la madurez de Álex Suárez. Sin Viti, lesionado, la apuesta no salió bien. Los elogios y las muestras de apoyo hacia el lateral se han multiplicado desde el club: del propio técnico ovetense al presidente Ramírez. ¿Víctima de dos decisiones arriesgadas para frenar a Raphinha y Jastin o dos situaciones que valen de aprendizaje? Canteranos como Raúl Lizoain, Coco, el propio Álex Suárez o Eric Curbelo también fueron señalados en el Gran Canaria. El debate está abierto. Para la visita del Málaga estará apto, ¿volverá a contar para Luis García? Para Martínez, su valía se quedó en aquel fotograma maldito con la entrega del cuero a Raphinha.

