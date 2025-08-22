Cinco millones de razones para que la UD Las Palmas crea en Lukovic

La UD Las Palmas presume de diamantes en la Segunda División. Con un mercado de fichajes cargado de refuerzos, destaca la última incorporación del club con el delantero serbio Milos Lukovic. A sus 19 años, el pistolero es el fichaje más valioso de la categoría, con un valor de mercado que se sitúa en los 5 millones de euros. Aunque llega en calidad de cedido hasta final de curso procedente por el Racing Club de Estrasburgo, su aterrizaje en la entidad amarilla ilusiona en una temporada en la que el objetivo es volver a tocar el cielo en Primera.

A pesar de que por el momento no está inscrito en LaLiga, el club tiene de plazo hasta el mismo lunes -día de partido ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel- para llevar a cabo los papeleos y que Lukovic se estrene como nuevo jugador amarillo. Llegó la semana pasada a la Isla y no hizo la pretemporada con el resto de sus compañeros en Marbella, pero sí hizo su particular rodaje con el Racing Club de Estrasburgo.

Con once refuerzos en la plantilla en lo que va de mercado -finaliza el próximo lunes 1 de septiembre- y a la espera de alguna salida o llegada más, la Unión Deportiva cuenta con la incorporación de veteranos como Viera y Jesé, y con jóvenes talentos con ganas de demostrar y hacerse un hueco, como es el caso de Lorenzo Amatucci, que al igual que Milos llega en calidad de cedido y ha entrado en el ranking de los fichajes más valiosos de Segunda División.

Estadísticas que ilusionan

Ocupa el sexto lugar frente al primer puesto de Lukovic, y tiene un valor de mercado de 3,5 millones de euros. A diferencia del serbio, él ya demostró sus filigranas en el primer encuentro de liga frente al Andorra (1-1) en el Estadio de Gran Canaria, dejando entre los aficionados un buen sabor de boca. Entre sus estadísticas destaca un 94% de precisión en pases, 9 duelos en suelo ganados y 2 intercepciones.

Con un valor de mercado total de 42,30 millones de euros, la entidad amarilla ha buscado sus particulares refuerzos, de los que cinco han llegado libres -Viera, José Antonio Caro, Jesé, Adam Arvelo y Adri Suárez-, tres en calidad de cedidos -Milos Lukovic, Lorenzo Amatucci y Sergio Barcia-, y otros tres con un coste individual que no ha superado el millón de euros -Cristian Gutiérrez, Jeremía Recoba y Edward Cedeño-. Unas operaciones que han dado al club un balance positivo de 14.06 millones de euros.

Con el encuentro ante el Córdoba en el horizonte, la UD Las Palmas tiene previsto viajar con todo su arsenal, incluidos Jonathan Viera, que ya se entrena con el resto del grupo y ha mostrado un buen nivel físico, y Jesé Rodríguez, dando al banquillo amarillo un toque de veteranía y calidad.