Luis García: «Lukovic en ningún caso quiere escupir»

Luis García compareció en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria, tras sufrir la segunda derrota en casa en lo que va de temporada, con una idea clara en su mente, la de no martirizar a Milos Lukovic tras su expulsión por escupirle a Bonini en un lance del partido, en el que el serbio recibió un golpe en la boca que le provocó algo de sangre. A pesar del carácter impetuoso del joven balcánico de 19 años, el asturiano rompió una lanza en favor de su nueve, declarando en este sentido que «conociendo al chico creo que en ningún caso quiere escupir al rival, incluso tiene un golpe con sangre. Él tiene muchas ganas de ayudar y hacer goles. Tenemos que ayudarle, estar cerca de él y enseñarle ciertas cosas».

Más allá de los motivos o circunstancias que llevaron al colegiado de la contienda, Muñiz Muñoz, a mostrarle la tarjeta roja, lo cierto es que su expulsión condicionó el resto del encuentro, comenzando por el retraso en la entrada de Iván Gil en el verde, al necesitar unos minutos para ajustar en su mente los pasos a seguir ante la nueva situación. La posterior expulsión de Embarba por doble amarilla, permitió al estratega ovetense volver a la que iba a ser su idea original y ser más ofensivo ante la necesidad de devolver las tablas al electrónico.

En cuanto a su valoración del encuentro, volvió a tirar de su repertorio habitual, haciendo hincapié en la existencia durante el duelo de «diferentes minipartidos». «Hasta el gol hemos estado muy bien con el plan de partido, recuperando el balón bastante rápido y teniendo situaciones para ponernos por delante», explicó el asturiano, quien no dudó en hacer algo de autocrítica a la hora de reconocer que «no hemos defendido bien el gol, tenemos que ser más contundentes en esas situaciones».

En su opinión, hasta la llegada de la jugada fatídica de Arribas, «teníamos controlado el partido ante un rival de muchísimo nivel, llevando el partido donde queríamos con aproximaciones bastante peligrosas». «El gol nos ha hecho daño», sentenció.

La justicia del empate

Tras el paso por vestuarios, García afirmó que «tratamos de ajustar el equipo y hemos salido bien», recordando que «después nos hemos quedado con diez, pero el equipo ha seguido empujando y cuando nos hemos quedado en igualdad de efectivos, hemos estado más acelerados y no hemos encontrado el espacio para hacerles daño pese a nuestra gran cantidad de jugadores ofensivos para conseguir un empate, que como mínimo hubiese sido lo justo».

El asturiano justificó el retardo en hacer el triple cambio final porque según sus palabras « incluso con diez el equipo estaba bien, robando el balón rápido y siendo agresivos, el equipo estaba con energía». Precisamente el bajón de energía motivó la entrada de «Pejiño por fuera para que pudiera desbordar en uno contra uno, Cedeño para que controlara las transiciones… , pero no encontramos la vía del gol». «Orgulloso por el trabajo de los futbolistas», concluyó. n