Horkas, la luz divina que salvó a la UD Las Palmas de un mal mayor en Castalia

El guardameta croata Dinko Horkas se ha ganado a pulso la etiqueta de indiscutible en la UD Las Palmas. Junto a Barcia es el único jugador de la plantilla que acumula pleno de partidos y minutos con la elástica amarilla, con una estadística de 16 partidos y 1440’. Su rendimiento este curso ha ido de menos a más, de tal manera que ha pasado de las dudas en las primeras jornadas, cuando se mostraba nervioso y torpe bajo palos, a una seguridad descomunal en la portería. El domingo en Castalia fue el héroe inesperado de una noche en la que los bombardeos en forma de disparos a puerta pudieron terminar en un resultado más abultado de no haber sido por sus paradas.

Completó un 74% de los pases, hizo cuatro paradas, realizó un despeje con los puños y sólo encajó un gol. Su primera gran intervención llegó en el 11’ tras un disparo de Awer Mabil que despejó con los puños en un acto de reflejos y seguridad. La segunda ocasión clara para el Castellón llegó tras una dupla entre Mabil y Gerenabarrena que el croata resolvió desviando el balón con los pies. Una nueva jugada en la que la afición de la UD contuvo la respiración hasta que apareció el salvador Dinko. El primer tiempo no había acabado y el guardameta ya estaba demostrando ser el protagonista de un partido en el que no paró de dar órdenes a su defensa, superada en momentos por el acoso local. A 15 minutos del 90’ llegó el gol de Suero. Una acción en la que poco pudo hacer Horkas tras un disparo agresivo que se adentró en la portería a una inmensa velocidad.

El croata, fichado por un algoritmo el verano de 2024 procedente del Lokomotiv Plovdiv búlgaro y con contrato hasta 2028, acumula seis porterías a cero en 16 jornadas. Ha encajado diez goles y es un seguro en la UD de Luis García. Estando él bajo palos, los amarillos no han recibido más de un gol por partido, siendo el equipo menos goleado de Primera y Segunda División.

De relevo a indiscutible

Tras su llegada a la UD, el croata fue suplente de Cillessen a excepción de tres partidos que disputó por lesión del neerlandés. Sin embargo, no fue hasta finales de marzo de 2025 cuando saltó a escena definitivamente después de que Cillessen sufriera una perforación en el intestino que le mantuvo alejado cuatro partidos. Cuando por fin pudo volver, ya era demasiado tarde porque la buena actuación de Dinko —aunque poco pudo hacer por mantener a la UD en Primera División—, hizo que se consolidara. Jugó las últimas nueve jornadas y este curso se afianzó como el primer portero amarillo, a pesar de que Luis García quiso mantener vivo el debate de la portería unas semanas. Sin éxito.

Ahora, el croata está bajo la estela de Álvaro Valles, ex de la UD. Una figura que dio tardes de gloria a la afición y que disparó su valor de mercado hasta los 15 millones de euros. Durante las seis temporadas que militó en el conjunto grancanario, disputó 138 partidos, encajó 148 goles y mantuvo la portería a cero en 47 ocasiones.

"Creo que la gente se pone un poco nerviosa porque soy un portero que toma un poco de riesgo. Me encanta jugar así. Al final no empezó bien pero ahora veis que mentalmente estoy bien y jugamos bien todos", expresó hace unos meses. Una seguridad bajo palos que mantiene la calma en un equipo que es una roca a nivel defensivo pero que deja las dudas en el ataque.