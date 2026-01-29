Copa Juveniles
La UD se cruza con el Barça tras eliminar al Levante
P. C.
El Juvenil de la UD Las Palmas se cargó al Levante (1-0) en el Anexo de Siete Palmas y se medirá al poderoso FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. La formación del técnico Héctor Nuez hizo valer el tanto de Álvaro Artiles (49’) para dejar fuera de combate al equipo sub 19 granota. El duelo de la siguiente ronda, a partido único, se celebra en la Ciudad Deportiva Joan Gamper el próximo miércoles 11 de febrero.
El resto de las eliminatorias de los cuartos de final las integran el Real Madrid-Betis, Celta-Athletic y el CD Tenerife-RC Deportivo. En lo referente al pase amarillo, los pupilos de Nuez mostraron veteranía y un control milimétrico de la situación. Manejando el otro fútbol, el resto fue cosa de un soberbio Álvaro Artiles y del registro felino de Ian Guerra. El meta de la UD detuvo una pena máxima a los granotas en un Anexo que fue una bombonera mágica.
Miguel Ángel Ramírez, presidente del club pío pío, así como el técnico Luis García Fernández y su segundo José María Angresola Mossa no perdieron detalle del partido. Vicente Gómez, asesor de Helguera, también estuvo en el palco.
- La UD Las Palmas negoció la vuelta de Raúl Lizoain ante la marcha de Churripi al Granada
- Inmaculada Medina se da de baja del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Apuñala a un hombre por echarle de un bar en Las Palmas de Gran Canaria: 'Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar
- Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios
- Turismo avisa: Canarias debe 'prepararse' ante la posible llegada de 'vacas flacas
- Marc Cardona rompe su silencio: «Con Luis García hablé dos veces en seis meses en la UD Las Palmas»