La UD se cruza con el Barça tras eliminar al Levante

El Juvenil de la UD Las Palmas se cargó al Levante (1-0) en el Anexo de Siete Palmas y se medirá al poderoso FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. La formación del técnico Héctor Nuez hizo valer el tanto de Álvaro Artiles (49’) para dejar fuera de combate al equipo sub 19 granota. El duelo de la siguiente ronda, a partido único, se celebra en la Ciudad Deportiva Joan Gamper el próximo miércoles 11 de febrero.

El resto de las eliminatorias de los cuartos de final las integran el Real Madrid-Betis, Celta-Athletic y el CD Tenerife-RC Deportivo. En lo referente al pase amarillo, los pupilos de Nuez mostraron veteranía y un control milimétrico de la situación. Manejando el otro fútbol, el resto fue cosa de un soberbio Álvaro Artiles y del registro felino de Ian Guerra. El meta de la UD detuvo una pena máxima a los granotas en un Anexo que fue una bombonera mágica.

Miguel Ángel Ramírez, presidente del club pío pío, así como el técnico Luis García Fernández y su segundo José María Angresola Mossa no perdieron detalle del partido. Vicente Gómez, asesor de Helguera, también estuvo en el palco.