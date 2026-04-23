Iker aviva las opciones de promoción del filial de la UD Las Palmas

Las Palmas C mantiene vivas sus opciones de alcanzar la zona de promoción de ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF tras doblegar al Panadería Pulido, un rival directo en esa lucha, por la mínima (1-0). El filial amarillo se mostró muy superior con el balón en su poder desde el inicio, ante un San Mateo que apenas se acercó al área rival. El dominio local tuvo su recompensa pasada la hora de juego gracias al acierto de Iker; mientras que los de Yoni Oujo trataron de dar un paso al frente en la recta final, sin éxito.

El cuadro local no tardó en hacerse con el dominio de la posesión y llevó el peso del partido desde los compases iniciales, mostrando facilidad para combinar y acercarse con peligro a las inmediaciones del área contraria, aunque sin concretar oportunidades claras de gol. Por su parte, el equipo veguero se vio obligado a replegarse y solo se acercó al área mediante acciones aisladas a balón parado que apenas pusieron en aprietos a Mohedano.

Tras numerosas llegadas, con Airán y Darío como los futbolistas más activos en el ataque amarillo, llegó la primera ocasión clara a la media hora por medio de un disparo del propio Darío que obligó a Gárate a emplearse a fondo. El guion siguió siendo el mismo, con dominio local pero sin acierto en los metros finales.

Un punto separa a los amarillos de los vegueros

El segundo tiempo arrancó con el primer intento del Panadería Pulido, mediante un tiro desviado de Ale Gemelo; sin embargo, los de José Robaina siguieron mostrándose superiores con el balón. Así, Tomás Medina perdonó al rematar desviado a puerta vacía tras un servicio de Darío, quien a la hora de juego colocó un nuevo centro desde la derecha que Iker sí supo rematar a la red.

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El 1-0 obligó al equipo de Yoni Oujo a estirarse, tratando de alterar la situación sobre el campo con los cambios. De esta manera, logró jugar más en campo contrario, pero no pudo superar a la sólida zaga local. Una ocasión de Ale Gemelo en las postrimerías fue de lo poco destacable del ataque visitante, pero el delantero grancanario no estuvo acertado en el remate.