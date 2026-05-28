El ciclo de Pierre Sinibaldi y una buena reacción

La temporada 1971-72 fue el inicio del ciclo del francés Pierre Sinibaldi en la Unión Deportiva LAs Palmas, un excelente entrenador, muy serio y estricto en su trabajo. Tras las experiencias de Rosendo Hernández y Héctor Rial, que no fueron resultaron positivas –el primero por su dureza tanto en el terreno de juego como en el vestuario y el argentino por todo los contrario–, llegó Sinibaldi y le dio un vuelco al ambiente de la plantilla. Y empezó este ciclo de forma espléndida, con una victoria brillantísima en San Mamés frente al Athletic de Bilbao por 1-2. Jugó en la portería Betancort, que había vuelto de su estancia magnífica en el Real Madrid. Lo acompañaron en el once titular Martín Marrero, Tonono, Estévez; Castellano, Carmelín; Gilberto I, Justo Gilberto, Paéz, Germán y León. Los goles canarios los marcaron Páezz y Gilberto I; el vasco llegaba por medio de Ortuondo. Un gran partido de los amarillos que fueron ovacionados al final por un San Mamés que demostró una vez más la deportividad de su afición.

La portería del equipo sufrió cambios notables, con la retirada de Ulacia –fallecido el pasado fin de semana– influido por una lesión repetitiva, y con Oregui ya veterano, llegó Antonio Betancort después de su estancia con el Real Madrid y volvió a ser titular del equipo amarillo, aunque por prevención se había fichado a Catalá, procedente del Málaga, que inicialmente sería el tercer portero y que ya estaba en la plantilla desde la temporada 1969-70.

Las características de la portería sufrió una metamorfosis con Iñaki Oregui ya veterano y con Ulacia retirado, dos porteros vascos que habían sido la salvaguardia de la UD muchos años victoriosos en Primera División. Y por si fuera poco la victoria en San Mamés, luego se le volvió a ganar al Barcelona en el Camp Nou, en otro partidazo de los amarillos con la excelente aportación del paraguayo-argentino Soto, que hizo dos temporadas de gran rendimiento en la Unión Deportiva antes de fichar por el Zaragoza. En esta nueva ocasión de gran triunfo en Barcelona por 1-2, los goles canarios los marcaron Justo Gilberto y León, y el catalán lo logró Marcial.

Con la incorporación de Pierre Sinibaldi en el banquillo de la Unión Deportiva, el equipo adquirió de nuevo una gran consistencia en la cobertura y en todo el entramado del conjunto. Y en la portería Betancort, pese a sus 34 años, hizo una gran temporada erigiéndose como portero titular indiscutible, con Oregui y Catalá como previsibles sustitutos. Y en esta ocasión pudimos vivir con gran alegría un triunfo sobre el Real Madrid en el Insular por 2-0. Jugaron en esta oportunidad Betancort; Martín Marrero, Tonono, Estevez; Hernández, Niz; León, Justo Gilberto, Soto, Germán y Gilberto I. Los goles canarios los consiguieron Gilberto I y Germán en una noche de sábado gloriosa. Y otro encuentro que recuerdo con especial alegría fue el Sevilla-Las Palmas en el Sánchez Pizjuán con victoria amarilla 0-2, y con una excelente actuación de mi amigo Cristóbal Correa que había vuelto de su estancia en el Atlético de Madrid.

En esa ocasión jugaron Betancort; Martín Marrero, Tonono, Hernández; Castellano, Niz; León, Justo Gilberto, Germán, Correa y Soto. Dos golazos de Germán dieron un gran triunfo a los amarillos en una tarde de gran juego canario. Y otro partido que Correa jugó en esta su vuelta a la Unión Deportiva fue en el Insular contra el Deportivo de La Coruña, con victoria canaria por 2-0 y con dos goles de Germán. de nuevo.

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Una temporada excelente con el inicio de Sinibaldi como entrenador, y que se terminó en un quinto puesto, con el Real Madrid campeón, seguido del Valencia, Barcelona y Atlético, pero ya se notó mucho la mano del francés componiendo a un equipo que en el ciclo anterior había bajado mucho en su rendimiento habitual, primero por la dureza de Rosendo Hernández y luego por la blandura de Héctor Rial.