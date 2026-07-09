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Lizoain no espera y la UD Las Palmas tendrá que buscar otro portero si traspasa a Horkas

La reciente renovación de José Antonio Caro no ayuda para dar tranquilidad al guardameta grancanario, actualmente sin equipo tras concluir su contrato con el Albacete Balompié y que negocia su fichaje por el Granada

Raúl Lizoain en un partido con el Albacete de la temporada pasada.

Raúl Lizoain en un partido con el Albacete de la temporada pasada. / Irina R. Hipolito

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

El deseo de Raúl Lizoain de volver al equipo de su vida, La UD Las Palmas, está fuera de toda duda. El guardameta isleño no ha podido ser más claro en sus declaraciones abriendo las puertas a una posible vuelta a casa para lucir por última vez la elástica amarilla. Sin embargo, no siempre el deseo y la paciencia van de la mano. La falta de noticias de la entidad amarilla, sumado al interés del Granada, han obligado al grancanario a cerrar la puerta a los amarillos e iniciar unas negociaciones con los nazarís para competir con Luca Zidane, el hijo del astro galo Zinedine Zidane, por un puesto en la portería.

La demora en las negociaciones de una posible salida de Dinko Horkas, además de la reciente renovación de José Antonio Caro Churripi , hacen que la urgencia de Luis Helguera por firmar a un nuevo portero sea mínima. El croata cuenta con una cláusula de rescisión de 30 millones, aunque el punto de partida de una negociación para su salida podría fijarse en unos 10 millones. A diferencia de lo que sucedió en el caso de Álvaro Valles, en este caso cancerbero cuenta todavía con dos años de contrato y a sus 27 años su valor de mercado, según el portal Transfermarkt, sería de unos cinco millones de euros.

Interés por el croata, pero sin concretarse ninguna oferta importante

A pesar de que el Celtic de Glasgow parece ser el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios, todavía no ha habido ninguna oferta formal a la UD para negociar su fichaje y el balcánico no es el único portero en su lista de candidatos, aunque sí parece ser el favorito, al menos de momento.

Tampoco son los escoceses el único equipo interesado en hacerse con los derechos de Dinko, al que también siguen entre otros el Sevilla, el Olympiacos -club propietario de Jefté Betancor- y Hull City, entre otros, aunque desde el club públicamente se ha negado la llegada de ninguna oferta formal por el jugador.

Mano a mano con Luca Zidane

Todo apunta a que Raúl Lizoain no tendrá, al menos la próxima temporada, su último baile con la UD Las Palmas y que en breve cerrará su incorporación a las filas de otro rival directo de los amarillos por el ascenso, el Granada. El conjunto nazarí lo ve como un complemento perfecto para Luca Zidane, quien disputó este verano con Argelia el Mundial.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el grancanario llegaría libre tras terminar su vínculo contractual con el Albacete Balompié, con quien disputó la pasada temporada 22 partidos de LaLiga Hypermotion y tres de la Copa del Rey. En el campeonato liguero mantuvo la portería a cero en ocho ocasiones y encajó 26 goles; mientras que en el Torneo del KO encajó seis goles y fue uno de los artífices de la eliminación del todopoderoso Real Madrid.

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