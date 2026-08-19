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Rueda de prensa de Opoku como nuevo jugador de la UD Las Palmas

Los problemas con el visado de Nicholas Opoku retrasaron su incorporación a una UD Las Palmas en la que Luis Helguera, director deportivo de los amarillos, afirmó que considera que el jugador "dará un rendimiento inmediato", en la línea de lo visto el pasado domingo ante el Albacete, en el que la prematura lesión de Marvin a los 10 minutos de encuentro provocó el debut antes de tiempo del también recién llegado Giovanni Bonfanti.