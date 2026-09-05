De dos onces sin canarios a la explosión de la cantera en 278 días: la nueva UD Las Palmas apuesta por los de casa

«Queremos apostar por lo nuestro». Esas palabras de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, en varios medios de comunicación a lo largo de la semana pasada, durante las últimas horas o los días posteriores al cierre del mercado de fichajes, cobran todavía un poco más de sentido tras el empate sin goles ante el Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Más allá de lo acontecido sobre el césped, donde los grancanarios disputaron un encuentro apático y demostraron estar algo desconectados, la noticia estuvo en la amplia presencia de jugadores de la casa en el once inicial. Rubén de la Barrera decidió configurar una alineación en la que hasta siete futbolistas saben lo que es pasar por las categorías de formación de la entidad, un aspecto que pone de manifiesto que la idea del nuevo proyecto pasa por creer en un grupo unido, conocedor de lo que supone crecer en la base amarilla, para alcanzar los objetivos marcados.

Valentín Pezzolesi, Juanma Herzog, Álex Suárez, Iñaki González, Kirian Rodríguez, Sandro Ramírez y Jefté Betancor aportaron ese sentimiento de pertenencia a un equipo titular con un claro sabor a cantera. A ellos se sumaron tras el descanso Rafa Cruz y Elías Romero, quienes terminaron de darle sentido a esa filosofía en la que la crianza en el Anexo tiene un valor especial. De hecho, así lo refleja el número de efectivos de la factoría local que ha empleado el técnico gallego en estas primeras cuatro jornadas, ya que en los tres duelos anteriores siempre saltaron al verde seis canarios de inicio: la apuesta alcanzó su punto más alto ante los pepineros con la entrada de más personal local para intentar olvidar el durísimo batacazo de Montilivi.

Un contrapunto en 278 días

Esta situación choca frontalmente con la manera de proceder de la UD hace poco menos de un año. La confección de la plantilla caminó hacia otros derroteros y, con Luis García al frente de la nave isleña, se produjo una de esas circunstancias que no pasan demasiadas veces en la historia de la entidad. En noviembre de 2025, frente al Albacete en Siete Palmas y contra el Castellón a domicilio, el preparador asturiano conformó dos onces en los que no hubo presencia de canteranos ni canarios, lo cual constituye toda una rara avis. De hecho, la última vez que había sucedido algo así fue con Paco Herrera, durante su segunda etapa, cuando en 2019 no alineó a ningún futbolista de la casa en un encuentro contra el Alcorcón en tierras peninsulares (2-1).

En aquellos dos partidos contra manchegos y castellonenses, que se saldaron con un triunfo por 2-1 y una derrota por la mínima, respectivamente, la puesta en escena de Las Palmas la protagonizaron Horkas, Viti, Barcia, Mika, Clemente, Enzo, Amatucci, Fuster, Pejiño y Lukovic, con solo un cambio entre ambos encuentros: Iván Gil por Marvin. Del choque ante el cuadro dirigido por Pablo Hernández han pasado 278 días, una muestra más del cambio de paradigma: ahora la gente de la casa tiene más peso específico.

En busca de la identidad

Dentro de lo que han sido estas primeras semanas de competición oficial, es evidente que De la Barrera tiene sus predilecciones. No obstante, también hay que destacar que todavía está buscando cómo edificar su equipo, visto que, en muchas ocasiones, su libreto no termina de encajar con las piezas que tiene sobre el terreno de juego. En plena búsqueda de ese equilibrio, ha ido haciendo probaturas para intentar dar con la tecla lo antes posible y comprobar hasta qué punto todo lo que desea encaja con lo que tiene.Más allá de eso, también hay que tener en cuenta que hay muchos futbolistas lesionados –el preparador gallego tiene hasta siete futbolistas fuera: Viti, Marvin, Sergio Ruiz, Ale García, Recoba, Cedeño y Opoku–, por lo que habrá que ver si cuando todos estén sanos la apuesta se mantiene. Aun así, de momento la gente de la cantera y con acento canario está tomando un papel relevante que en el pasado dio éxitos.