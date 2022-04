La ayuda de 20 céntimos sabe a poco a los conductores canarios

«Los precios han subido tanto que el descuento ni lo noto», fue la frase más repetida este viernes entre los conductores isleños que, arrastrados por la curiosidad y la incredulidad, acudieron a las estaciones de servicio para repostar en el primer día de aplicación de la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible aprobada por el Gobierno central. Muchos apuraron la gasolina durante toda la semana para comprobar «con sus propios ojos» que la medida realmente se ponía en marcha este viernes, pero a la mayoría les supo a poco. «La gasolina ha subido como la espuma en muy poco tiempo, lo mínimo que deberían darnos es 40 céntimos por litro», reclamó este viernes Carmelo Garrido, un jubilado grancanario al que le sorprendió que los surtidores marcaran los precios sin descuentos. «Cómo esto siga subiendo, ni descuentos, ni leches», lamentó.

Desiré García paró este viernes con prisas a repostar de camino al trabajo en Santa Brígida (Gran Canaria), y no reparó en la ayuda hasta que observó que el ticket marcaba la bonificación. «Ni me di cuenta, me parece muy poco si lo comparas con los esfuerzos que llevamos haciendo los conductores todos estos días», criticó la joven, que exigió a las administraciones «medidas que ayuden a los canarios a sobrevivir a la crisis que se nos viene encima».

Para algunos, la medida no solo se queda corta en cantidad, sino también en tiempo. Eduardo Sánchez entró desconfiado a una estación de servicio en Telde (Gran Canaria) y al salir no le acabó de convencer la bonificación. «Esto es pan para hoy y hambre para mañana porque cuando se acabe en junio los precios seguirán subiendo», vaticinó.

Otros llegaron a la gasolinera con el temor de que el anuncio de la bonificación provocara un incremento de los precios. Es el caso de Ian Hernández, un estudiante de Ingeniería Naval que depende de su coche para acudir cada día al campus de Tafira. «Tenía muchas dudas y cuando vi que los precios eran similares a los de estos días me metí para beneficiarme del descuento», reconoció este joven, que aseguró que al tener dos padres taxistas conoce «en primera persona» los efectos de la subida de los combustibles. «Los jóvenes vivimos en una incertidumbre constante, cada día es un problema nuevo por lo que ya nada nos sorprende», afirmó entre risas.

También tuvo muchas dudas Carlos Carbonel, un conductor grancanario que acudió varias veces a la caja para entender lo que ponía en la factura. Al entrar, el panel marcaba los precios sin descuentos y una vez realizó el pago, la cifra disminuyó, lo que alegró a Carbonel. «Estamos tan mal que unos euros de más siempre son bienvenidos», reconoció este joven que invirtió más de 90 euros en llenar el tanque de su furgoneta.

Para Pino Jorge también fue una gran noticia pagar este viernes 17 euros en lugar de los 20 habituales. Se pasa la vida en el coche por su trabajo y la cosa no está «para rechazar tres euros de vuelta», reconoció después de repostar. Jorge no termina de estar conforme con la medida impuesta por el Ejecutivo y lamentó que sean las gasolineras las que tengan que adelantar el dinero a los usuarios. «Hay pequeños empresarios a los que les puede hacer mucho daño», insistió.

Con ella coincidió Andoni Doblas, un trabajador de Tenerife para el que la acción del Gobierno del Estado no trae «nada bueno», pues llega «tarde, mal y como copia a la medida adoptada en Francia». Doblas afirmó que la acción generará más problemas y recordó que existen propietarios de gasolineras que están enfadados, pues pueden «tener dificultades para adelantar el dinero a los consumidores» y, además, desconocen cuándo «van a poder cobrar las compensaciones».

En una gasolinera en la Autopista del Sur de Tenerife Manuel de la Rosa, autónomo, aseguró que la medida «no le va a resolver la vida». Hace un año pagaba 84 céntimos por litro por llenar el depósito de su pequeño camión y ahora el precio ha subido a 144. De la Rosa reconoció que no llega a entender la situación actual porque, aunque Rusia también es un referente en suministro energético, «no se trata de una crisis del petróleo».

A Ricardo Acosta, funcionario, la decisión de la administración central le parece «correcta» para los ciudadanos, sobre todo «ante las circunstancias que estamos viviendo». Según sus palabras, la medida puede resultar beneficiosa para las familias, sobre todo para las que están «ahogadas».

En la gasolinera más próxima a la TF-1, dos trabajadoras pasaron todo el día llenando depósitos de forma constante. No se llegaron a formar colas, pero los clientes no pararon de entrar y salir. Uno de ellos fue Jonathan González, un funcionario que reconoció no ver muy clara la medida de compensación ya que «incentivar la compra de combustibles de origen fósil y no reforzar el transporte público puede ser contraproducente» en el futuro. En cualquier caso, apuntó que el abono de 20 céntimos por litro de combustible puede resultar positivo para los autónomos dedicados al transporte o la logística. Sin embargo, insistió, «no ayuda en otros aspectos».