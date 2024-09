Los primeros peregrinos del Pino

A tres días para la romería del Pino, la Basílica de Teror da la bienvenida a los primeros visitantes, que caminando o en vehículos llegan para ver a la Virgen y cumplir sus promesas.

Cinco horas, nueve minutos y veinticinco segundos ha tardado Héctor Santana en recorrer el trayecto que separa el municipio de Santa María de Guía y Teror. Desde bien temprano, cuando el reloj de su muñeca marcaba las 7.30 horas, salió de su casa para comenzar la caminata que le llevaría de regreso a Teror cinco años después. Aunque la tradición y el amor por la Virgen del Pino le trae varias veces al año hasta la Basílica, una prótesis en su cadera le había impedido durante todo este tiempo hacerlo a pie. "A cada rato vengo con la bicicleta, entro a ver a la Virgen, me tomo un café y vuelvo a bajar", explica Santana.

Tras unos meses esperando el momento perfecto para volver a Teror caminando por una promesa, entendió que antes de la bajada de la imagen era el mejor momento. "Me dije a mí mismo que si me sacaba un curso que estaba haciendo volvería a subir andando, y sabía que esta iba a ser una ocasión especial", señala mientras coge resuello. Sus nuevos conocimientos en técnico a personas en situaciones de dependencia y de auxiliar de enfermería devolvieron a Héctor Santana una de sus tradiciones, aprovechando el viaje para ver a la Virgen del Pino con su manto verde, el que lucirá durante las fiestas.

Héctor Santana en el photocall del Pino, ubicado en la plaza. / Jose Carlos Guerra

Con una ligera lluvia cayendo sobre la plaza del Pino y los primeros peregrinos subiendo las escaleras que llevan hasta la Basílica, uno de los sonidos más llamativos es el del bucio. Se trata de un runrún intermitente provocado por Luco, Reyes, Ia y Tere, que han llegado a Teror procedentes de Melenara, aunque su andadura hasta la iglesia ha comenzado en Tamaraceite, lugar de partida de muchos caminantes. Este grupo de amigos, que pertenecen a la Asociación de Vecinos Meclasa, tienen un doble mérito, pues no solo suben andando, sino que también bajan a pie. "Hemos tardado dos horas y media en subir, pero la bajada será mucho más rápida porque ya tenemos la barriga contenta por habernos comido el bocadillo de chorizo de Teror", afirman.

Si hay algo que les distingue es el soniquete del bucio, que está en manos de Luco y Reyes. Aunque es un objeto que guardan desde siempre en sus hogares, esta es la primera vez que han contado con él para la subida a Teror. "Es un regalo de hace más de 40 años de una vecina que los cogía y los coleccionaba, pero ahora está muy protegido", apuntan llenos de alegría. El motivo de estrenarlos este año no es otro que la carreta que llevará el municipio de Telde en la romería, que hará referencia a su costa con elementos relacionados con el mar. "Hemos tocado el bucio bajito en la iglesia para que lo escuchara la Virgen, y el día de la romería volveremos otra vez para pregonar el pescado", dicen estos amigos.

Los estragos de la lluvia

La lluvia que cayó ayer sobre las calles del casco obligó a posponer la grabación del programa de Televisión Española ‘Tenderete’, prevista en la Finca de Osorio. Según la organización, el motivo ha sido la complicada infraestructura técnica que comporta la grabación en el exterior del mencionado programa, sumada a la imposibilidad de algunos solistas de prolongar su estancia en la isla y la dudosa previsión climatológica. Sin embargo, aunque esta situación en el clima ha supuesto para algunos un impedimento, para la gente del campo de Teror el agua cayendo sobre la bandera del Pino, que se subió el domingo pasado con una gran fiesta marcada por voladores, papagüevos y la parranda de Teror ha marcado el inicio de un buen invierno.

Aunque no ha sido caminando, Conchi Hernández y Toñi Sánchez también se consideran peregrinas en Teror. Han llegado desde Tafira y Las Palmas respectivamente, y aunque hasta hace unos años venían caminando, algunos problemas físicos en sus rodillas les ha impedido hacer ese esfuerzo. Ambas tienen la tradición de ir a ver a la Virgen del Pino desde hace años, algo que les han inculcado sus familias. "Suelo venir muy a menudo, pero otra de las costumbres que tengo es la de hacerlo cada 1 de enero. Llámalo superstición, fe o lo que quieras, pero es como empezar bien el año", enfatiza Conchi.

Dar las gracias

Con su madre muy malita debido a la edad, Conchi ha hecho hasta lo imposible por poder subir a Teror antes de su día grande. "He cerrado la floristería que tengo en Tafira para poder venir, y no lo hago para pedirle nada, sino para darle las gracias por lo que tengo, porque los hay quienes no tienen nada", asegura esta devota.

Una caminata a Teror cada mes de septiembre que no solo es una tradición para algunos grancanarios, sino también una manera de pasar un rato con los seres queridos. Así lo ve la familia Marrero Torres, que cada año suben junto a sus dos hijas de 15 y 16 años. "Antes lo hacíamos nosotros dos solos, y desde que creció la familia lo hacemos con ellas para inculcarles lo que nosotros sentimos hacia la Virgen del Pino, que es nuestra madre, la patrona y la que nos cuida", señala la familia. Una experiencia enriquecedora y unas vivencias que estos dos padres pretenden que sus dos hijas guarden para siempre como uno de sus mejores recuerdos en familia.

Suscríbete para seguir leyendo