¿Fan del café? Esta es la finca de Maspalomas que produce granos con aromas a canela, papaya y mango

«En Canarias el café se puede dar en todos lados, habrá sitios más o menos rentables, pero se da en todos lugares». Antonio Pérez habla con conocimiento de causa porque desde que en 2017 comenzase a cultivar café en su finca del barranco de La Negra, en San Bartolomé de Tirajana, su plantación y su producción no han parado de crecer. Y eso que algunos agricultores le habían dicho que en el sur ese cultivo no arraigaba. Se dedica a ello, dice, para ofrecer a Gran Canaria un producto con aromas a canela, papaya y mango que vende exclusivamente en las ferias agroalimentarias para su consumo en la isla. «No me planteo exportar a otras islas, yo quiero que mi café se quede aquí y se disfrute aquí», señala. Eso sí, anima al sector primario a apostar más por el café porque, afirma, puede ser un producto altamente rentable y de futuro para las islas.

El agricultor cultiva una finca de 5.000 metros cuadrados en la que tiene 700 cafetales

Fue hace ocho años cuando este antiguo funcionario del Consejo Insular de Aguas, hoy jubilado, mantuvo una conversación con un compañero de trabajo que le planteó la posibilidad de que comenzase a cultivar café aprovechando que acababa de comprar una finca en Maspalomas. «Yo le dije que sí, que vale», explica, aunque reconoce que no lo dijo convencido, «pero tiempo después me preguntó si ya tenía el terreno preparado para el café y ahí fue cuando me di cuenta de que la cosa iba en serio». No tenía la finca lista, así que rápidamente tuvo que ponerse a abrir las zanjas, desinfectar el terreno y abonarlo y a los tres meses empezó a plantar café. Hoy, Antonio Pérez tiene una plantación de unos 5.000 metros cuadrados en los que cultiva casi 700 cafetales que producen unos 2.500 kilos de café al año. Él mismo cosecha el grano, lo transporta a la planta de producción, lo transforma y lo empaqueta para comercializarlo bajo la firma Cafetales Maspalomas.

ANtonio Pérez remueve los granos de café para que se aireen y se sequen. / José Carlos Guerra

¿Y cómo brota el café con las altas temperaturas de Maspalomas? Para conseguir que cada grano alcance su característico color rojo cuando madura, las condiciones cambian respecto al norte de la isla. Para empezar, señala el agricultor, en el sur es necesario cultivar los cafetales bajo un invernadero para controlar que los valores máximos no superen los 30 grados; eso evita que los rayos ultravioletas quemen y maten la planta. Y después, evitar el viento y regar las plantas con la cantidad justa de agua, una materia que no requiere en cantidad, lo que hace que se convierta en una producción más económica. «No hay una cota más adecuada que otra para cultivar, eso es un mito que se ha creado; la gente del norte decía que en el sur no se cultivaba café y mire qué finca», señala orgulloso a un cafetal que le da hasta tres producciones al año.

Variedad arábica

Antonio Pérez cultiva la variedad de café arábica a la que imprime toques a canela, papaya y mango ya que en su finca planta también árboles frutales que permiten que los granos recojan esos aromas, sabores muy distintos a los de su primer buche de café. «El primer sorbo lo tuve que tirar porque el café se me quemó», recuerda con humor.

El agricultor, con ayuda de familiares, ejecuta todo el proceso de elaboración del café: selecciona manualmente los granos maduros, los deja en remojo cuatro días y luego los introduce en una máquina para despulparlos, para después secarlos a la sombra y una vez alcanza la humedad correcta trilla los granos para después tostarlos y almacenarlos hasta su venta. Todo lo hace en una planta de producción propia que tiene situada a pocos metros de su finca.

Su producción lleva ocho años viento en popa, de ahí que Antonio Pérez se muestre convencido de que Canarias debe apostar por este cultivo. «Creo que el café debería tener más importancia en el sector primario de Canarias», señala, «por su sabor, por nuestra climatología, y porque requiere menos agua y es rentable, lo que lo convierte en un cultivo de presente y de futuro para los agricultores canarios». Por eso quiere que su café llegue a cada vez más grancanarios y que se reconozca. «Tenemos un clima perfecto, si queremos no dependemos de nadie en cuanto a producción agrícola y pesca», añade el agricultor.

Antonio Pérez quiere mantener la venta de su café en la isla y sobre todo en la Feria Km.0 de Gran Canaria, en la que ofrece su producto -la próxima se celebra los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio en San Mateo-. Y su pasión por el café no queda aquí, pues entre sus planes está poner en marcha una exposición de café en su propia casa y organizar una ruta turística por su finca y la fábrica de tueste.