Seis guardianes del orgullo LGTBI

Giuseppe Bucceri, Natalia Climent, Adrianus van Wanrooij, Jaime Baelo, Miss Berbely Hills y Michael Snailham tienen algo más que una edad similar y una historia en común. Son parte de una generación que convirtió la lucha por la libertad del colectivo LGTBI en una forma de vida, de quienes desafiaron prejuicios, rompieron barreras y allanaron el camino para que Maspalomas se transformara en el emblema de diversidad y respeto que hoy enorgullece a Gran Canaria.

Este jueves, San Bartolomé de Tirajana les rendirá homenaje en el evento Maspalomas Forever, una cena de gala organizada por la Asociación Punto Arcoíris y financiada por el Ayuntamiento, en donde se reconocerá públicamente la trayectoria y el compromiso de cada uno de ellos con el movimiento LGTBI. La velada estará cargada de emoción, música y memoria, un espacio donde se celebrará la vida de seis personas que, desde distintos rincones y realidades, dejaron una huella imborrable en la historia del activismo canario. Durante décadas, cada uno de ellos desde los escenarios, las calles, las asociaciones o los espacios de encuentro ha contribuido a construir un lugar más libre, donde amar y ser uno mismo ya no es una utopía.

Giuseppe Bucceri

Giuseppe Bucceri nació en Italia y, desde hace años, ha hecho de Maspalomas su hogar. La defensa de los derechos de la comunidad LGTBI siempre ha sido su prioridad, motivo por el que ofrece su mano y su apoyo día tras día a quienes más lo necesitan. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un referente para todas las personas que se sienten desplazadas o invisibilizadas dentro del colectivo, dando respaldo y acompañamiento a quienes buscaban un espacio seguro donde sentirse reconocidos y, sobre todo, protegidos. Su compromiso alcanza también a la comunidad italiana residente en la isla y a todos aquellos que encuentran en Maspalomas un lugar de respeto, solidaridad y convivencia. Es, además, el presidente de la Asociación de Personas con Insuficiencia Cardíaca y Enfermedades Cardiovasculares.

Natalia Climent

Natalia Climent, originaria de Cádiz, llegó a Gran Canaria con 20 años con la ilusión de cambiar su vida y encontrar nuevas oportunidades pero, con el paso de los meses en la Isla, descubrió que abrirse camino no sería fácil. Uno de sus primeros empleos fue detrás de la barra de la cafetería Montecarlo, en la capital. Allí, comenzó su transformación, con el apoyo de sus amigos, compañeros de trabajo y también de su jefe. Sin embargo, en otras muchas oportunidades laborales encontró rechazo por su identidad de género. Lejos de rendirse, Natalia se convirtió en una de las primeras mujeres transexuales en la isla y transformó su experiencia personal en una lucha colectiva. Desde entonces, ha dedicado su vida al activismo por los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI.

Adrianus van Wanrooij

La política y el activismo han marcado la vida de André van Wanrooij, originario de Holanda, que ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTBI, convirtiéndose en un referente de compromiso social y resiliencia. Desde muy joven, se involucró en movimientos políticos y sociales y fue partícipe de momentos históricos como la apertura del matrimonio igualitario en los Países Bajos. Tras llegar a Gran Canaria hace aproximadamente cinco años, Wanrooij asumió la presidencia de la Asociación Gays y Lesbianas Asociados del Yumbo. Además, desempeñó un papel fundamental en la consolidación del Orgullo de Maspalomas, que hoy se ha convertido en un evento internacional de diversidad, visibilidad y celebración de la igualdad.

Giuseppe Bucceri, Natalia Climent y Adrianus van Wanrooij. / La Provincia

Jaime Baelo, Miss Beverly Hills y Michael Snailham / La Provincia

Jaime Baelo

Jaime Baelo nació en Madrid, pero desde muy pequeño se trasladó a Gran Canaria junto a sus padres, donde creció y consolidó tanto su vida personal como profesional. Es copropietario del bungalow Los Almendros, un establecimiento pionero en el sur de la isla por abrir sus puertas a todas las personas del colectivo LGTBI, sin distinción. Durante más de 20 años, Los Almendros ha destacado por su espíritu inclusivo, ofreciendo un espacio seguro, respetuoso y acogedor para quienes buscan disfrutar de la Isla con libertad. A diferencia de otros alojamientos que se presentan como gay exclusive, en este establecimiento la condición sexual nunca ha sido un requisito.

Miss Berbely Hills

Miss Berbely Hills comenzó su carrera a los 20 años en Inglaterra y, desde entonces, no ha dejado de deslumbrar con su talento. Es una verdadera leyenda del transformismo y ha llevado su arte a los teatros de toda Europa. Alcanzó el éxito en el escenario con su interpretación de Angélique en La Jaula de las Locas, consolidándose como una artista de renombre internacional. Hace 22 años llegó a Gran Canaria, donde se convirtió en una figura imprescindible en las noches del Yumbo, donde actuaba en locales icónicos como Pub Néstor, La Belle, Diamonds y MardiGras. Su nombre se ha convertido, desde entonces, en sinónimo de alegría, creatividad y compromiso con la comunidad LGTBI en Maspalomas.

Michael Snailham

Michael Snailham es un verdadero pionero de la vida nocturna gay. Con más de 55 años de trayectoria como empresario y director en el mundo del ocio, Michael comenzó su carrera en el norte de Inglaterra. Allí gestionó discotecas en Leeds y Manchester, donde se consolidó como una figura clave de la escena gay británica. Cuando llegó a la isla abrió un pequeño local en el Yumbo, hasta que dio vida a Heaven Gran Canaria, uno de los clubes más emblemáticos de la zona. Michael también fue copropietario del resort gay Villas Blancas, impulsó restaurantes y locales, y siempre mostró un compromiso solidario, apoyando eventos benéficos para personas con VIH.