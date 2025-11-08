Éxito de participación en el IX Encuentro de Asociaciones 'Juntas Avanzamos'

La IX edición del Encuentro de Asociaciones 'Juntas Avanzamos' celebrado este sábado en la Plaza de Santiago y sus alrededores, ha logrado conglomerar a 45 colectivos, entre asociaciones ciudadanas e instituciones, mostrando la fortaleza y diversidad del tejido asociativo local y logrando una amplia participación intergeneracional.

El evento, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar y enmarcado en la celebración de la Semana de la Democracia Local, ofreció un nutrido programa lúdico, educativo y participativo con más de 30 talleres y actividades dirigidas a todas las edades. Asociaciones de diversos ámbitos —vecinales, culturales, deportivas, musicales, sociales y de mayores—, junto con instituciones como el Centro de Salud de Gáldar, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (Banco de Sangre), el Instituto Municipal de Toxicomanías, la Casa de la Juventud, la Concejalía de Bienestar Animal y la Concejalía del Mayor, acercaron su labor al público con el objetivo de visibilizar su compromiso diario con el bien común.

IX Encuentro de Asociaciones “Juntas Avanzamos” / La Provincia

En un ambiente festivo, el público disfrutó de talleres como bailoterapia, primeros auxilios, pintura creativa, cometas, muñecas de trapo y semilleros, observación solar con telescopio, iniciación a la búsqueda de asteroides, partidas de ajedrez, envite y dominó, exhibición de perros en adopción, lucha canaria, taekwondo, pilates, juego de puntería de balonmano, el proyecto educativo 'Valorcesto', baile canario y un circuito de triciclos para la movilidad segura y saludable.

Actuaciones musicales

En el corazón de la Plaza de Santiago tuvieron lugar actuaciones musicales de los grupos folklóricos AF Guanche Agáldar, AF Farallón de Tábata y la Escuela de Folklore Parranda La última y nos vamos, junto con un recital de poesía a cargo de la Asociación de Escritores y Escritoras Palabra y Verso y una exhibición de bailoterapia por parte de los Clubes de Mayores de Gáldar y Sardina. El cierre estuvo a cargo de una animada Rama de Juncalillo, acompañada por la Banda Isleña.

"Este encuentro, se ha consolidado como un evento destacado en nuestro municipio para dar visibilidad al trabajo que realizan numerosas asociaciones y entidades locales. Es un espacio clave para promover la colaboración y el nacimiento de nuevos proyectos conjuntos entre las asociaciones. Nos enorgullece ver cómo, año tras año, las entidades acogen este evento con ilusión demostrando su compromiso con el municipio", expresó el Tercer Teniente Alcalde, Carlos Ruiz Moreno durante el acto de apertura.

Ruiz también agradeció expresamente la labor diaria de todas las entidades participantes que arrancaron la jornada con la construcción colectiva del puzzle con el lema del Encuentro, símbolo de la unión y el trabajo conjunto del tejido asociativo galdense. Este evento está financiado por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, a través de la subvención destinada a proyectos que fomenten la convivencia ciudadana en 2025.