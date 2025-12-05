Estos son los panetones de moda esta Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
La llegada de la Navidad trae consigo una gastronomía llena de sabores dulces. Polvorones, mantecados o turrones son algunos de los clásicos que no suelen faltar, pero también los panetones, originarios de Italia, se han ganado su sitio en la mesa. Una panadería de Las Palmas de Gran Canaria ofrece unos panetones artesanales hechos con masa madre cuyo proceso de elaboración lleva 72 horas por remesa. Haciendo uso de unos ingredientes frescos, consiguen unos deliciosos resultados que no solo buscan alimentar, sino también cuidar a la gente del barrio con harinas ecológicas y productos de calidad. Más información