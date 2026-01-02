Agaete proyecta su Centro del Mar en el Paseo de Los Poetas del Puerto de Las Nieves
Se recuperará un inmueble en abandono para actividades deportivas relacionadas con el medio marino y, también, reunirá la labor cultural, docente y divulgativa
LP/DLP.
El Ayuntamiento de Agaete, a través de su Oficina Técnica, se encuentra en proceso de licitación para la redacción del proyecto de su Centro del Mar. Se trata de un edificio multifuncional de actividades marinas que recuperará un inmueble en abandono en el Paseo de los Poetas del Puerto de Las Nieves.
El inmueble, con 260 metros cuadrados de parcela y 112 metros cuadrados construidos en dos plantas, se transformará en un nuevo centro multifuncional que reunirá la labor cultural, docente y divulgativa, como de espacio deportivo vinculado al mar.
Contará con aseos y vestuarios, una pequeña cafetería, aulas para clases deportivas, almacén para material deportivo y un espacio multifuncional para conferencias, talleres y exposiciones, entre otras iniciativas.
El proyecto prevé aprovechar la superficie ya construida, con trabajos que incluyan materiales nobles de calidad, resistentes a la agresividad del medio marino, y busca la integración con el entorno, mediante el uso de materiales respetuosos con el medio.
Además, plantea una actuación centrada en la sostenibilidad, el medio ambiente y la costa canaria, que cumpla el reglamento de accesibilidad, se configure como un edificio sostenible e incorpore mejoras en eficiencia energética.
Agaete responde así a la creciente demanda de actividades vinculadas al mar, recuperando un inmueble en un entorno privilegiado, poniendo fin a una situación de degradación ambiental derivada del abandono y potenciando el uso y disfrute de la costa. Además, no existe en el norte de Gran Canaria ningún equipamiento de estas características, lo que reforzará su uso por residentes de municipios colindantes.
El proyecto está financiado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mediante la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 2025 para la redacción de proyectos.
Esta iniciativa se suma a otras actuaciones en la zona, como la mejora y rehabilitación del paseo entre Las Salinas y El Turmán y la renovación de la Avenida y el Paseo de los Poetas, con una intervención que renueva el pavimento, mejora la accesibilidad e incorpora espacios verdes y nuevo mobiliario.
