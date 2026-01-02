‘Los años 80' será la temática del Carnaval de Guía 2026

La alegoría de Los años 80 será la temática que inspire el Carnaval de Guía 2026, tras resultar la opción más votada en la consulta pública puesta en marcha por el Ayuntamiento de Guía, a través del Área de Festejos que dirige el alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, con el objetivo de que la ciudadanía participara de forma directa en la elección del tema central de las carnestolendas.

La consulta, realizada de forma online a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, ofrecía cinco propuestas creativas: El mundo galáctico, La jungla, El fondo del mar, El circo y Los años 80, siendo esta última la opción ganadora con el 29,6% de los votos, y la que marcará el ambiente, la imagen y la estética del Carnaval, cuya celebración arrancará el próximo 6 de marzo.

Tras Los años 80, la segunda propuesta más respaldada fue El circo, con un 27% de los votos, seguida de La jungla, con un 21,3%. A continuación se situó El fondo del mar, que obtuvo un 13,5%, y en último lugar quedó El mundo galáctico, con un 8,7% de los apoyos.

Alfredo Gonçalves Ferreira quiso agradecer expresamente la participación vecinal en esta iniciativa, destacando el valor de los procesos participativos. “Desde el Ayuntamiento apostamos por un Carnaval construido entre todos, donde la ciudadanía tenga voz y capacidad de decisión. La respuesta a esta consulta demuestra el interés e implicación de nuestros vecinos en las fiestas del municipio”, señaló.

Asimismo, el alcalde subrayó que la alegoría elegida permitirá revivir una década icónica, llena de color, música y referencias culturales reconocibles. “‘Los años 80’ es una temática que conecta con varias generaciones y ofrece un enorme potencial creativo. Vamos a impulsar unas fiestas abiertas, participativas y representativas, reforzando la identidad y el carácter del Carnaval de Guía”, añadió.