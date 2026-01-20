La inteligencia artificial protagonizará la cuarta edición de DigiON Canarias en Infecar

El Salón de la Digitalización Empresarial de Canarias, DigiON Canarias, encara su cuarta edición con cerca de una veintena de empresas ya confirmadas como expositoras cuando aún faltan dos meses para su celebración, un dato que anticipa una convocatoria con una amplia oferta de soluciones tecnológicas vinculadas a los retos de la digitalización empresarial. El encuentro se celebrará los próximos 19 y 20 de marzo en Infecar y volverá a situar la transformación digital en el centro del debate empresarial.

En esta edición, la Inteligencia Artificial será el eje temático principal, como herramienta clave para impulsar la innovación tecnológica, el desarrollo socioeconómico y empresarial, la modernización de la economía y el progreso social. El programa pondrá el foco, además, en el papel del sector local, su impacto en la actividad turística y su capacidad para atraer inversión extranjera.

Siguiendo la línea de ediciones anteriores, DigiON Canarias ofrecerá contenidos de aplicación práctica orientados a mejorar la competitividad de las empresas y optimizar sus procesos productivos. Junto al área expositiva, donde las firmas participantes presentarán sus productos y servicios, el salón contará con un espacio específico para encuentros B2B, concebido para facilitar el networking y la generación de oportunidades de negocio.

Tras tres ediciones previas, en las que se han abordado de forma progresiva ámbitos como las tecnologías de la información y la comunicación, la ciberseguridad, el Internet de las Cosas, el 5G o el Big Data, DigiON Canarias se ha consolidado como un foro de referencia para las empresas que apuestan por la transformación digital. La elevada satisfacción de asistentes y expositores ha reforzado su papel como espacio de conocimiento, intercambio y colaboración empresarial.

La cuarta edición del evento aspira a seguir creciendo en contenidos, participación e impacto dentro del ecosistema empresarial canario. El programa completo se dará a conocer próximamente a través de la web www.digion-canarias.es, donde también se encuentra disponible el formulario para que las empresas interesadas puedan solicitar su participación como expositoras.

DigiON Canarias es una iniciativa promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar con el apoyo de Cajasiete.