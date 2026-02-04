El Cabildo premia la colaboración de Bodegas Bentayga y Quesería Manjar de Tejeda para crear cortafuegos productivos

El Cabildo pone en valor el trabajo conjunto de bodegas y pastores de la isla, a través del Reconocimiento Gran Canaria Mosaico otorgado a Bodegas Bentayga, regentada por Sandra Armas, y a la Quesería Manjar de Tejeda, gestionada por José León y Escolástica Mayor. La iniciativa reconoce la labor de personas y entidades del medio rural que, a través de actividades agrícolas y ganaderas activas, mantienen el territorio vivo, productivo y mejor preparado ante el fuego. Un modelo que combina tradición, economía local y prevención de incendios, y que se alinea con los objetivos del Cabildo de reforzar la resiliencia del territorio y apoyar a quienes lo cuidan día a día.

El Cabildo destaca la colaboración entre Bodegas Bentayga y el pastoreo que desarrolla José León, pastor de la Quesería Manjar de Tejeda, en un ejemplo de sinergia entre viticultura y ganadería que permite mantener los viñedos libres de vegetación herbácea de forma natural, reduciendo la carga de combustible y generando auténticos cortafuegos productivos.

Cuevas Caídas

Durante el acto de entrega del reconocimiento, celebrado este miércoles en el barrio de Cuevas Caídas de Tejeda, el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, subrayó que “cada hectárea cultivada, cada rebaño pastando de manera controlada y cada producto local que llega al consumidor está contribuyendo a crear paisaje mosaico y a frenar la propagación de los grandes incendios forestales”. En este sentido, insistió en la importancia de apoyar y visibilizar este tipo de alianzas, “porque la prevención empieza mucho antes de que aparezca el fuego y se construye con territorio vivo, economía local y personas comprometidas”.

Foto de los asistentes al acto. / LP / DLP

El modelo de colaboración, que puede variar en función de las personas y entidades participantes en cada acción, se basa en el aprovechamiento ganadero de parcelas agrícolas durante determinadas épocas del año, cuando no se compromete la producción. De este modo, se realiza un desbroce ecológico que, además de reducir el riesgo de incendio, mejora la fertilidad del suelo y refuerza la viabilidad económica de las explotaciones.

"El pastoreo controlado en las parcelas mantiene los viñedos limpios, mejora el suelo y previene incendios, sin interferir en la producción ni en la calidad de nuestros vinos” Sandra Armas — Gerente de Bodegas Bentayga

Las personas premiadas pusieron en valor el carácter práctico de esta colaboración. Sandra Armas, gerente de Bodegas Bentayga, señaló que “el pastoreo controlado en las parcelas permite mantener los viñedos limpios de manera natural, mejorar el suelo y, al mismo tiempo, contribuir a la prevención de incendios, sin interferir en la producción ni en la calidad de nuestros vinos”.

"La ganadería forma parte de la solución frente al abandono del territorio" José León — Pastor de la Quesería Manjar de Tejeda

Por su parte, José León, pastor de la Quesería Manjar de Tejeda, destacó que este tipo de acuerdos “ayudan a dar continuidad al pastoreo tradicional, facilitan alimento al ganado y refuerzan la viabilidad económica de las explotaciones”, al tiempo que “demuestran que la ganadería forma parte de la solución frente al abandono del territorio y al riesgo de incendios forestales”. Por su parte, Escolástica Mayor, incidió en que "la buena calidad de los pastos se nota en la buena calidad del queso".

El acto contó también con la presencia del alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera.

Valor ambiental y paisajístico

Estas acciones se desarrollan en zonas de alto valor ambiental y paisajístico de las medianías y cumbres de Gran Canaria, áreas especialmente vulnerables a los grandes incendios, como quedó patente en episodios recientes. Por ello, el Cabildo insiste en la necesidad de mantener y reforzar este mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales como una infraestructura verde esencial para la seguridad de la isla.

