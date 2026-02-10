Las presas de Gran Canaria alcanzan los 13 millones de metros cúbicos

Las lluvias encadenadas desde las borrascas de noviembre hasta las precipitaciones persistentes en enero han dejado agua suficiente en las presas como para sostener el riego del campo isleño durante todo 2026 e incluso 2027 en las zonas más afortunadas, según informa el Cabildo de Gran Canaria en una nota de prensa. Las siete presas públicas han multiplicado por cuatro su volumen, al pasar de los 506.507 metros cúbicos que contenían en noviembre a los 1.976.543 que se registraron el día 30 de enero de este año. Unas cantidades a las que se suman los 11 hectómetros cúbicos que almacenan los trece embalses de titularidad privada de mayor relevancia y que, en total, sitúan en 13 millones los metros cúbicos que están disponibles para regar el territorio insular.

Entre las presas públicas, en estos momentos, la que contiene una mayor cantidad de agua es la de Gambuesa, que alcanza los 590.141 metros cúbicos, seguida de las de Chira, con otros 460.352; Candelaria, que ha alcanzado su capacidad máxima, con 396.884; Vaquero, que también ha llegado a su llenado completo, con 267.041; El Mulato, con 242.207; Fataga, con 13.421, y Ayaguares, que cierra la lista con otros 6.497 más.

Después de cinco años de sequía, las borrascas Emilia y Francis ya aportaron a las presas y balsas del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria un total de 1.141.458 metros cúbicos, lo que conllevó una capacidad de almacenamiento de un 16% y supuso un incremento del 14% con respecto a las últimas lecturas registradas en el episodio de la borrasca Claudia, así como la recuperación de los datos que se registraban en octubre de 2023. A finales de enero, las lluvias han elevado aún más esas cifras de almacenamiento, hasta llegar al 19% de su capacidad total, una situación que no se daba en Gran Canaria desde agosto de 2023.

Recarga del acuífero

"Son unos volúmenes muy relevantes y, además, las lluvias nos han dejado unas aguas tranquilas y serenas, que han regado prácticamente todas las cumbres y medianías de la Isla, con toda la flora que podamos tener de almendros, olivos y los grandes parrales, que se han podido ver beneficiados de este riego generalizado. Además, estas lluvias, que se filtran de forma natural en la tierra, han traído una importante recarga del acuífero insular, que se suma a las aportaciones superficiales que vemos en nuestras presas", ha manifestado el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo, Miguel Hidalgo.

Del mismo modo, ha hecho hincapié de manera especial en la relevancia de gestionar de forma rigurosa los recursos públicos, puesto que la sequía puede volver y es preciso seguir contando con los recursos hídricos que se obtienen mediante producción industrial, como las aguas regeneradas y las desaladas.

"Tenemos un tiempo por delante para continuar trabajando en una red de infraestructuras hidráulicas en el conjunto de la Isla, con un poco menos presión de la que manteníamos hasta hace escasamente unos meses. Por lo tanto, no vamos a bajar la guardia y seguiremos preparados para futuros episodios de ausencia de lluvias durante largos períodos, y para aprovechar este tiempo, en el que podemos tener reservas importantes en el conjunto de los embalses y en las infraestructuras hidráulicas de la isla de Gran Canaria", ha concluido Hidalgo.