La campaña de prevención del carnaval de Santa Lucía de Tirajana 'Que el alcohol no te disfrace' cumple diez años. Una iniciativa ya consolidada en el municipio, la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones (UPSyPA) del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana impulsa la campaña por décimo año consecutivo para prevenir el consumo de alcohol entre la gente joven, retrasar la edad de inicio del consumo y promover el uso de preservativos para evitar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Como novedad este año, se incorpora la Concejalía de Igualdad, que realizará distribución de 3.000 preservativos durante la cabalgata a través del Punto Violeta, reforzando el enfoque de prevención de ITS, la promoción de relaciones saludables y el cuidado en los espacios festivos, según explica el Consistorio.

Cartel de la campaña ‘Que el alcohol no te disfrace’. / LP/DLP

Colaboración con centros educativos

Asimismo, en esta décima edición se trabajó con los centros educativos de 3º de la ESO y se hizo un concurso de spots preventivos. El corto ganador se está difundiendo en Este Canal Televisión y en las redes sociales municipales y cuñas radiofónicas en Radio Tagoror. También, se ha distribuido cartelería en los comercios por donde pasará la Cabalgata del Carnaval este sábado y se ha instalado en la marquesina en la Avenida de Canarias un anuncio con el lema 'Ni una gota de alcohol a menores – Carnaval 0’0'.

Como en anteriores ediciones, colabora la Concejalía de Juventud y de la Asociación Amigos Contra el Sida (ACES), así como el equipo de Diseño y del área de Comunicación municipal.