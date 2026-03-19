Francisco Perera, alcalde de Tejeda, tras el fallo del Tribunal Supremo: "El agua de la Cumbre no puede bajar a la costa"

"El agua de la Cumbre no puede bajar a la costa, porque si no nos quedamos mirando solo al cielo". El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, mantiene su defensa a la compra de acciones que ha venido realizando en estos años el Ayuntamiento a los comuneros de la presa La Cumbre, a pesar de que el Tribunal Supremo acaba de obligar al juzgado grancanario que falló el caso a que presente una mejor argumentación de su resolución, después de haberle dado previamente el visto bueno a esas operaciones. Mientras, el Ayuntamiento ha seguido comprando participaciones hasta alcanzar casi un 12%, aunque no es el mayoritario, que posee el denunciante, Antonio Hernández.

El alcalde defiende que el Alto Tribunal no le ha dado la razón al denunciante, sino que viene a devolver el expediente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que dictó una sentencia en junio de 2022 en el que resolvía que la operación iba dirigida al aprovechamiento de aguas que ostentan los accionistas. Hernández apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, que confirmó los argumentos de la jueza de primera instancia.

Desaladoras

Francisco Perera detalla que el Supremo le pide al Contencioso que vaya al fondo en su argumentación. Además, señala que el Ayuntamiento sí cuenta con referencias catastrales de fincas. Hay que tener en cuenta que el denunciante argumentó de que el Ayuntamiento no va a destinar el agua a riego, ya que entendía que no es titular de terrenos agrícolas regables, según el fallo del Supremo que publicó este periódico.

El alcalde admite que el Ayuntamiento ha seguido comprando acciones de la comunidad. Y que ya dispone de 614, de las cerca de 5.200 del total. Esto es, casi un 12%, aunque no es el accionista mayoritario. Según Perera, los estatutos impiden contar con más de la mitad de las acciones, y que Antonio Hernández continúa siendo el mayoritario.

El Ayuntamiento argumenta que hace 50 años era normal que el agua de la Cumbre bajara a la costa para los agricultores, porque no había más alternativas. Pero que, en estos momentos en los que se pueden abastecer con las desaladoras, no tiene sentido. "Nosotros no tenemos acceso a las desaladoras y no nos pueden dejar mirando al cielo", argumenta el regidor, que espera en cualquier caso que en un futuro puedan abastecerse de Chira con las canalizaciones oportunas.

Uso agrícola

Francisco Perera señala que el expediente todavía tiene mucho recorrido en los juzgados, una vez vuelva al juzgado grancanario.

Como publicó este periódico, el Tribunal Supremo ha reabierto el debate por el aprovechamiento del agua en la cumbre de Gran Canaria al anular la sentencia que dio la razón al Ayuntamiento de Tejeda en la compra de acciones a los comuneros de la presa La Cumbre para destinarla al uso de los agricultores del municipio. El presidente del embalse, Antonio Hernández, exige que se declare nulo un pacto suscrito entre el Consistorio y unos comuneros el 24 de noviembre de 2021. En base a este, el Ayuntamiento formalizó en junio de 2022 la adquisición de unas 385 acciones por valor de 550 euros cada una a diversos propietarios para poner el agua a disposición de los agricultores del municipio. La operación, que costó 211.750 euros a las arcas municipales, permitió que el Ayuntamiento se hiciese con el 7% de las acciones.

El alcalde defendió la compra bajo el argumento de que "no es lógico" que el agua de lluvia que se recoge en el embalse de la cumbre se destine a regar plataneras de Bañaderos, que se encuentran a 200 metros sobre el nivel del mar y por tanto pueden utilizar agua desalada.