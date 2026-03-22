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Un paseo por Gran Canaria tras el paso de la borrasca Therese

Un paseo por Gran Canaria tras el paso de la borrasca Therese

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La borrasca Therese ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias en Gran Canaria, donde cerca de 1.000 personas han quedado aisladas tras el corte de la carretera GC-505 en el entorno del barranco de Arguineguín. Ante esta situación, la Guardia Civil, en coordinación con los distintos servicios de emergencia y administraciones públicas, ha desplegado un operativo especial para garantizar la seguridad de la población, controlar los accesos y atender a los vecinos afectados.

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