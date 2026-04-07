El TSJC anula la reclamación de 900.000 euros del Gobierno de Canarias a Mogán por los fondos FDCAN

Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado las órdenes del Gobierno de Canarias por las que se exigía al municipio de Mogán el reintegro de casi 900.000 euros correspondientes a las anualidades 2017 y 2018 del primer Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Así lo ha informado este martes el Ayuntamiento, que vincula ese procedimiento a decisiones adoptadas en la etapa en la que Nueva Canarias dirigía la Consejería de Hacienda del Ejecutivo autonómico.

Según la nota remitida por el Consistorio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en la sentencia 4/2026, ya firme, ha dejado sin efecto la reclamación económica formulada contra el Ayuntamiento en relación con fondos concedidos en la primera convocatoria de este programa. La administración local sostiene que ese expediente fue impulsado por la Consejería de Hacienda cuando estaba dirigida por Nueva Canarias, formación a la que también atribuye su exclusión posterior del reparto del segundo FDCAN.

Incremento de coste asumido con fondos municipales

De acuerdo con la versión trasladada por el Ayuntamiento, el fallo considera que los 5 millones de euros concedidos a Mogán para la construcción del edificio de aparcamientos subterráneos de Arguineguín tenían carácter de aportación a tanto alzado, conforme al Decreto 85/2016. El gobierno local añade que cualquier incremento del coste del proyecto fue asumido con fondos municipales, por lo que entiende que no procedía exigir el reintegro de esas cantidades.

La nota municipal indica además que la sentencia subraya el carácter vinculante del convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para la financiación de esa actuación. En esa línea, el Consistorio interpreta que la Administración autonómica no podía modificar después los criterios aplicados sin revisar previamente el contenido de ese acuerdo. A partir de ello, el grupo de gobierno defiende que no existió exceso de financiación ni falta de justificación de los fondos recibidos.

Mogán, excluido de los fondos

El Ayuntamiento relaciona este pronunciamiento con otro fallo judicial conocido hace unos meses sobre la convocatoria 2023-2027 del FDCAN. Según recuerda en su comunicado, el TSJC desestimó el recurso de apelación presentado por el Cabildo de Gran Canaria contra una sentencia anterior que había anulado el acuerdo de aprobación de ese reparto. El gobierno local sostiene que aquella resolución respaldó su postura de que Mogán había sido excluido de forma unilateral de esos fondos.

Tras conocerse la sentencia, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, aseguró que «las decisiones que toma Nueva Canarias para perjudicar el municipio no se sostienen» y afirmó que los intentos de apartar al municipio del reparto del FDCAN responden, a su juicio, a «una estrategia política» y no a criterios técnicos o legales.