Una ruta etnográfica abre la Fiesta del Queso de Guía, que lucha contra "el silencio" de su denominación de origen

Una ruta etnográfica con los pastores abre este sábado la Fiesta del Queso de Guía, que reúne una veintena de actos durante dos semanas en el casco antiguo y en el pago de Montaña Alta y que sirve de escaparate para la ejecución de un plan de promoción exterior. El Ayuntamiento homenajea en esta edición de un evento declarado de Interés Turístico de Canarias a Lela Quintana, Kiko Reyes y Ana Santiago, José de la Cruz Mendoza y Pepe 'el de Pavón', y pretende reforzar la denominación de origen de flor frente a los intentos "silenciar" su denominación de origen.

"Agradecer y reivindicar". El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, agradeció a los queseros, ganaderos, empresas y particulares que se esfuerzan por organizar esta celebración y por impulsar un producto de alta calidad. Pero, a su vez, manifestó su intención de "defender la denominación de origen protegida de quesos de flor de Guía, media flor y quesos de Guía, que es única en Gran Canaria. Para ello, nos vamos a volcar en su promoción".

Cartel de la Fiesta del Queso de Guía 2026. / LP / DLP

Alfredo Gonçalves cree que en los últimos tiempos se ha silenciado la verdadera denominación de este producto protegido. “Hemos sido laxos en su defensa, pero llegó el momento de dar a este sello de calidad y prestigio el lugar que merece, y que tanto trabajo y esfuerzo costó conseguir por parte de tanta gente, para que nadie lo pueda silenciar”. E insistió, en la importancia de este reconocimiento “que es un orgullo no sólo para Guía sino para toda Gran Canaria y con la que nos vamos a volcar, ahora sí, desde distintos ámbitos”.

Más premios y dinero

El alcalde avanzó que la carrera de montaña Entre Cortijos “diseñada precisamente para recorrer los lugares donde se producen nuestros quesos pasará a llamarse a partir del próximo año ‘Entre Cortijos, Queso de Flor de Guía, Denominación de Origen Protegida”.

"Hemos querido en esta edición en educar al consumidor en qué significa nuestro queso de la tierra, el queso de flor, y reforzar la cata insular de quesos, mejorando los premios económicos, creando nuevas categorías y apostando por los queseros que trabajan día a día para que la tradición se mantenga", señaló la concejala de Turismo y Sector Primario, Alejandra García.

"Nuestros campos están no solo para comer, sino para comérselo” José Castellano — Histórico promotor de la Fiesta del Queso en Montaña Alta de Guía

Por su parte, José Castellano, en nombre de los vecinos de Montaña Alta, invitó a subir el domingo 4 de mayo a este pago de las medianías, que dio origen a la Fiesta del Queso. Más de un centenar de personas, avanzó Castellano, trabajarán para poder ofrecer ese día miles de degustaciones de sancocho canario, potaje de jaramagos, queso y tortillas con miel. Y exaltó lo precioso que está el campo “por estas benditas lluvias, aunque ya se están pasando con tanto llover”, y que “son ellas las que han hecho que nuestros campos estén no solo para comer, sino para comérselo”. Una de las novedades de la 49ª edición nace del proyecto ‘Saberes de Nuestra tierra: DOP Queso Flor de Guía’, que se llevará a los centros educativos entre abril y mayo.

Baile, catas y talleres

Los actos arrancan este sábado con la Ruta Etnográfica ‘Quesos y Pastores de Guía’ y otra ruta el sábado 2 de mayo. A lo que se suma el Torneo Zanga+Queso, en la cancha deportiva de Montaña Alta.

Los actos principales de la edición del casco se celebrarán el próximo fin de semana (25 y 26 de abril). La primera cita será en el Mercado de Guía desde las 10.00 de la mañana, con talleres de cata y valoración y los talleres infantiles ‘El Mágico Mundo del Queso de Flor’. A partir de las 20 horas, la Plaza Grande de Guía acoge el ‘Baile del Queso’.

El domingo 26, uno de los días principales de esta fiesta, el casco de la ciudad acogerá la Feria de Gastronomía Tradicional y Artesanía, desde las 10.00 hasta las 15.00 horas, con un Mercadillo de Queserías, otro de producto de la tierra y artesanía.

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Folletos anunciadores de la fiesta. / LP / DLP

Entre los actos más destacados de este día se encuentra la XXVII Cata-Concurso Insular Queso Flor de Guía en la Casa de la Cultura desde las 11 horas. A su vez, este año el programa incluye la Muestra Gastronómica “Con Aromas de Queso” del CIFP Noroeste. La jornada festiva culminará con la actuación del grupo musical Bohemia de Lanzarote, a partir de las 20.00 horas, en la Plaza Grande.