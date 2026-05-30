Premio al IES Faro de Maspalomas: Arancha y Jesús, las caras de la innovación en la cosmética con flora canaria.

En ocasiones, hay caminos que parecen estar totalmente separados y que terminan uniéndose para conformar una única vía. Arancha Izcoa Reina, natural de Telde, se graduó en Turismo y realizó un ciclo superior de estética para enfocar su carrera al mundo de los spas del sur de la isla. Jesús Benavente Trigueros, oriundo de Granada, estudió biología en su tierra natal y se especializó en botánica. Hace menos de una década, ninguno contemplaba la docencia como una salida profesional a la que dedicar su vida, pero el paso del tiempo quiso que ambos terminaran siendo profesores en el Departamento de Imagen Personal del IES Faro de Maspalomas y recibiendo el galardón de 'Talento Joven e Innovación' otorgado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la gala Premios Emprendedores SBT 2026 por el proyecto 'Cosmética Canaria' que elaboraron junto al alumnado del ciclo superior.

Innovación y colaboración

Ambos llevan cinco años dedicándose a la enseñanza en el instituto y en cada curso diseñan un proyecto final en colaboración con empresas para que sus estudiantes puedan hacer una contribución real al tejido productivo. Tras un viaje de Erasmus que hizo a un centro educativo de la Bretaña francesa, con la que el instituto tiene convenio, Jesús regresó a Canarias con la idea de confeccionar un producto con plantas endémicas de la región gala y de Gran Canaria, pero el proyecto no fue concedido cuando lo presentaron en el eje de internacionalización del Gobierno de Canarias, así que al año siguiente decidieron probar suerte en el eje de innovación, donde su propuesta fue aceptada y financiada por la Consejería de Educación.

Empleo de la flora canaria

Para el nuevo trabajo se desvincularon de la Bretaña francesa y decidieron que iban a diseñar el producto empleando plantas autóctonas canarias que no se hubieran utilizado en productos cosméticos. Para ello, visitaron el vivero de Isabel Hidalgo en Moya, donde recibieron información por parte de la agricultora especializada en flora canaria y seleccionaron tres plantas como posibles candidatas: el verol, la vinagrera canaria y la lavanda canaria. Una vez elegidas las candidatas, elaboraron varios extractos y los enviaron a los laboratorios del ciclo de Farmacia del Instituto Politécnico de Las Palmas, donde analizaron si había algún componente tóxico.

Todos los profesores del Departamento de Imagen Personal del IES Faro de Maspalomas. / LP/DLP

Cuando obtuvieron los resultados, celebraron una cata a ciegas con cien personas para elegir cuál sería el vegetal que usarían para confeccionar una crema hidratante de manos y pies. El ganador fue el verol, pero como tenía un compotenente que podía ser potencialmente tóxico, seleccionaron la lavanda canaria o Lavandula canariensis. Para poder elaborar el producto contactaron con la empresa Ejove Laboratory, que se especializa en productos cosméticos naturales elaborados con aloe vera y que accedió a escalar la idea al proceso industrial. A día de hoy, la crema está siendo comercializada y los profesores presumen con orgullo de que en los botes están presentes tanto el logo del departamento como el que diseñaron entre todas las alumnas que estuvieron involucradas en el proyecto 'Cosmética Canaria'.

Clases participativas

Los docentes aseguran que el proyecto ha emocionado tanto a las estudiantes como a sus padres, de los que han recibido numerosas felicitaciones. Jesús confiesa que una de las cuestiones más complejas de su trabajo es poder captar la atención del alumnado de los ciclos formativos, debido a que el rango de edad de las personas que asisten a sus clases es muy amplio y tienen situaciones personales diversas. Por ese motivo, Arancha aclara que para poder trabajar de manera óptima es fundamental conocer sus necesidades y motivaciones para poder adaptar la metodología de manera que resulte lo más efectiva posible. Los docentes producuran que sus lecciones no sean clases magistrales en las que ellos hablan y sus alumnas escuchan, sino sesiones participativas en las que puedan divertirse mientras aprenden y sentir que tienen un reto.

En este caso, la idea que desafiaría el ingenio del alumnado surgió cuando visitaron un laboratorio de cosméticos de marca blanca, donde se les ocurrió que podría resultar interesante confeccionar una crema con plantas autóctonas de Gran Canaria. El producto que iban a fabricar debía satisfacer alguna necesidad de los posibles clientes, así que optaron por una loción hidratante y nutritiva para manos y pies e involucraron a todos los profesores del departamento para darle un enfoque multidisciplinar.

Premio al esfuerzo en conjunto

Después de meses de arduo trabajo, los docentes aseguran que recibieron el premio otorgado por el Ayuntamiento con sorpresa y orgullo. Arancha resalta que "es un honor que se hayan acordado del talento joven que emprende y sale de los ciclos formativos". La profesora señala que estar en un evento que reconoce a "grandes empresarios y figuras del municipio es una motivación para continuar realizando proyectos de innovación". También destaca que varias de las alumnas galardonadas a penas podían contener las lágrimas al ver que su trabajo había sido reconocido junto al de personas "de gran prestigio en San Bartolomé de Tirajana como Juan Moreno, el propietario del Bar Playa El Boya".

Referentes del sector

El éxito y la repercusión del proyecto propiciaron que desde el CIFP Francesc de Borja Moll, en Palma de Mallorca, se pusieran en contacto con el Departamento de Imagen Personal para replicar el proyecto con plantas endémicas de su isla. Arancha afirma que el mes pasado recibieron la visita de los representantes del centro educativo balear y les contaron cómo había sido el proceso, "incluyendo las difultades que implicó".

Jesús insta a los jóvenes a emprender "sin miedo", pero insiste en que "deben hacerlo en un ámbito que les guste y les llame la atención", aunque recalca que antes de embarcarse en un proyecto "deben estudiar el nicho de mercado para saber qué es lo que necesitan los potenciales clientes". Arancha arenga a las nuevas generaciones a innovar, aunque se mantiene realista al advertir que "emprender no es facil, pero estoy constantemente en contacto con el tejido productivo y tengo claro que con esfuerzo, sí se puede".