La Policía Local de Agüimes forma a más de 200 escolares en educación y seguridad vial

La Policía Local de Agüimes ha culminado un programa de jornadas de Educación Vial y Seguridad Vial dirigido al alumnado de Primaria en el municipio. La iniciativa se desarrolló durante todo el mes de mayo y la primera semana de junio, y reunió a más de 200 estudiantes de entre 5 y 12 años de los centros CEIP La Viñuela y CPEIPS Nuestra Señora del Rosario, según la información facilitada por el cuerpo policial.

Formación adaptada por edades

Las sesiones combinaron contenidos teóricos y prácticos, ajustados a cada grupo de edad, con el objetivo de reforzar conductas seguras en la vía pública, tanto como peatones y ciclistas, como de cara a su futura experiencia como conductores. La formación fue impartida por el oficial Martín Cabrera, la oficiala Tamara López y el policía Ezequiel García, integrantes de la Policía Local de Agüimes. La actividad también ha contado con la colaboración de Damasi Eventos y One Life Emergencias y Formación.

Normas básicas y prevención de riesgos

A lo largo de las jornadas se trabajaron aspectos vinculados al respeto de las normas de circulación, la prevención de accidentes y la adopción de hábitos responsables durante los desplazamientos. Entre los contenidos abordados, se incluyeron el uso correcto de los pasos de peatones, la importancia de los sistemas de retención infantil, el empleo del casco en bicicletas y en vehículos de movilidad personal, además de la necesidad de evitar distracciones mientras se camina o se circula.

Dinámicas y simulaciones en el aula

El programa se apoyó en dinámicas participativas, material didáctico y simulaciones prácticas para que el alumnado pudiera conocer de forma comprensible las normas de convivencia en las vías públicas. En ese trabajo se insistió en valores asociados a la seguridad vial, como el respeto a los demás usuarios y la prudencia en entornos urbanos.

Continuidad en el ámbito escolar

Desde la Policía Local de Agüimes se enmarca esta actividad en las acciones preventivas que se realizan en colaboración con la comunidad educativa del municipio. El cuerpo policial señala que la propuesta fue bien recibida por el profesorado y el alumnado participante y mantiene su compromiso de seguir trabajando con los centros escolares en iniciativas de educación y prevención relacionadas con la seguridad ciudadana.