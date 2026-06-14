Vicente Marrero, ganador de la Mejor Sidra de Canarias 2026: "Cuando creas una bodega tienes más días de no estar seguro que días de alegría"

Vicente Marrero Arencibia es el propietario de Sidras Tuscany Brut Nature. Con su sidra obtenida a raíz del cultivo de manzanas en Valleseco se ha hecho con el premio a Mejor Sidra de Canarias 2026, en el Concurso Oficial Agrocanarias. Además, por segundo año consecutivo, la marca ha vuelto a alzarse con la distinción especial a Mejor Imagen y Presentación 2026, en esta ocasión por su variedad PET-NAT, así como con dos medallas de oro, una en la categoría de sidras espumosas y otra en el apartado de sidras naturales.

¿Cómo nació Sidras Tuscany?

En 2018 mi padre tuvo una lesión, por lo que mis hermanos y yo tuvimos que atender la pequeña finca de manzaneros que él tenía en Valleseco. Ya en 2022, se me encendió una luz y le pregunté a mis hermanos qué les parecía la idea de crear una pequeña bodega de sidra. Fue durante un domingo, mientras estábamos sentados en la terraza de mi casa tomándonos un vino. De ahí nace la pequeña historia de Sidras Tuscany.

¿Por qué el nombre Sidras Tuscany?

Por los años 70 y 80 nace la serie Falcon Crest y en ella aparecían los Valles de Tuscany, en California. Entonces, cuando la juventud de aquí iba a estudiar a los pueblos colindantes como Firgas, Teror, y Arucas, la gente cariñosamente, cuando les decías que venías de Valleseco, te decían: «No, tú vienes de los Valle de Tuscany». Y aquella generación se quedó para siempre con este apodo. Nosotros decidimos hacer un tributo a esta generación rural. Además, también queríamos que nuestra etiqueta se diferenciara de los colores pasteles de hoy. Por ello, los colores que terminamos eligiendo junto con el estudio Irübi, son representativos de aquella época, porque son colores ochenteros, colores vivos o fosforítos como les llamábamos antes. Los chicos del estudio son jóvenes, pero entendieron perfectamente la identidad que queríamos transmitir con nuestra marca.

Vicente Marrero Arencibia, en las instalaciones de Sidras Tuscany / ANDRES CRUZ

Cuando crearon la bodega, ¿llegaron a pensar que podrían recibir tantos premios?

Cuando creas una bodega tienes más días de no estar seguro de los que has hecho que días de alegría. Se te presentan un montón de dificultades, que yo las llamo experiencias. Pero al final terminas controlándolas y aprendiendo a asesorarte. No aspirábamos a mucho, solo queríamos ver cómo salía. Aunque sí es verdad que durante el primer año nos apuntamos en un concurso de sidra en Asturias y ganamos una medalla de plata por la sidra negra y otro por la sidra gasificada. Aquello fue un impulso comercial para nosotros. Reconocieron nuestro trabajo y aquello fue una alegría.

¿Qué supone para la bodega haber sido nombrada como la Mejor Sidra de Canarias?

Todavía estamos en shock. Creo que es algo muy positivo. Este reconocimiento es un impulso para el proyecto. Pero hay que tener siempre la humildad y trabajar para que se siga adelante con el día a día. Sí es verdad que uno siempre piensa que los concursos más que acercar dividen, porque aparecen las rivalidades. Pero existe una buena sintonía entre todos los sidreros y reconozco que ellos también hacen una buena labor. Estos premios sirven para visibilizarnos y ayudarnos económicamente.

Ahora que ha ganado este premio, ¿considera que es arriesgado dedicarse al sector primario en Canarias?

Cada vez pienso que es menos arriesgado. Con los años, nuestra capacidad de producción ha ido creciendo, siempre de forma natural. Ninguna bodega aspira a una cantidad de litros exagerada. Pero es cierto que hemos tenido una pincelada de miedo por no saber qué es lo siguiente a lo que nos vamos a enfrentar. Pero cada año lo que hacemos lo vendemos y eso es una suerte.

Cada año notamos que hay más extranjeros interesados en visitar las bodegas del norte Vicente Marrero — Copropietario de Sidras Tuscany

Además de la sidra, han apostado por ofrecer una experiencia agroturística ¿Qué les llevó a diversificar su actividad?

Yo soy de los que piensa que así como en nuestra isla existe un microclima, también existe una microeconomía. Durante los años 60 llegaron al sur de la isla los primeros turistas. Por ello, hoy están preparados para acoger a millones de turistas. Pero el norte todavía no está tan preparado para recibir turismo. El norte tiene esa asignatura pendiente. Cada año notamos que hay extranjeros que demandan conocer los productos de kilómetro cero y que se interesan por visitar nuestras bodegas del norte. Por eso hemos ido preparando nuestras instalaciones para hacer las visitas. Además, todos los años organizamos una espichá de sidra, en la que los vecinos de Valleseco degustan la bebida recién salida del tonel. Este año se han sumado más bodegas del municipio, por lo que estamos muy contentos. Pero todavía nos falta camino por recorrer.

¿Qué importancia tiene para ustedes trabajar con manzanas cultivadas en Valleseco?

El escudo de Valleseco tiene la manzana en el centro. La manzana aquí es casi algo ancestral. Es un producto único que solo tenemos en las medianías altas de la isla. Eso creo que tiene mucho peso. En Valleseco es el motor del sector primario. Cada año vemos que la gente quiere cultivar más y que quiere podar sus árboles que estaban en fincas abandonadas. El cultivo se ha ido rescatando y eso es algo muy positivo. Creo que ese es el valor más grande que podemos tener.

¿Cómo es el producto de Sidra Tuscany?

Nosotros trabajamos con una manzana reineta, una manzana dulce y ácida. Ese dulzor se convierte en alcohol y ese ácido, es el necesario para que la sidra se fermente. Necesita acidez para que el producto se proteja. Es un producto anual, con lo cual la sidra tiene un momento de ascenso, que es cuando mejor está y después, a partir de ahí el producto empieza en bajada. En nuestro caso, nuestro producto prácticamente no lleva conservantes, sino que es natural.

¿Cree que los canarios valoran este producto?

Todavía hay gente que desconoce que en Valleseco se produce sidra. Nosotros hemos abierto nuestro producto al público canario en las ferias de kilómetro cero que recorremos por los municipios. Es un producto que lo consumen personas de unos 30 años hacia arriba. Las personas de más de 40 les gusta la sidra espumosa y van buscando bebidas más exquisitas, porque conocen el producto. La juventud, con la moda del cuidado personal, ya no bebe como se bebía antes. Pero hay mucha gente joven a la que le gusta, porque es una bebida que te permite estar en una reunión de amigos con una copa en la mano.

De cara al futuro solo pediría mantenernos con nuestra calidad y arraigo al pueblo de Valleseco Vicente Marrero — Copropietario de Sidras Tuscany

¿El sector canario de la sidra tiene visibilidad fuera del Archipiélago?

Nosotros participamos en los stands que se hacen en Madrid, que es un lugar de referencia para toda España. Con los concursos que participamos en Asturias ya nos conocen por allí. También Valleseco está en la ciudad europea de la sidra, con lo cual eso también nos pone ya en el mapa. Valleseco ya suena por ahí.

¿Cuál es el próximo reto de Sidras Tuscany?

Solo pediría que nos mantuviéramos con esta calidad que tenemos ahora mismo y con esa identidad arraigada a nuestro pueblo Valleseco. Entonces mi reto personal es seguir manteniendo nuestra bodega, seguir creciendo naturalmente y poner en valor nuestro producto.