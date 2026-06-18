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Mogán

Mogán celebra el Orgullo Gay con actos del 25 de junio al 4 de julio

La agenda incluye una masterclass de maquillaje, un monólogo musical, un podcast en directo y una gala final con lectura del manifiesto

Cartel de Mogán Diversa 2026

Cartel de Mogán Diversa 2026 / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

Mogán celebrará del 25 de junio al 4 de julio la tercera edición de Mogán Diversa, una programación organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. La agenda reunirá actividades formativas, culturales y festivas en Arguineguín, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Una programación vinculada a la igualdad y la visibilidad

La edición de este año se desarrollará bajo el lema “Orgullo que nos une, diversidad que nos hace fuertes”. Con esta iniciativa, el municipio incorpora diferentes propuestas dirigidas a reforzar la visibilidad, la igualdad y el respeto a las distintas identidades, a través de formatos pensados para públicos diversos.

El programa comenzará el jueves 25 de junio con una masterclass de maquillaje impartida por Agustín Suárez, conocido también por su personaje drag Miss Claudia. Suárez fue maquillador de Supremme de Luxe durante la segunda temporada de Drag Race España y coach de Make Up Stars, de RTVE Play. La actividad se celebrará en el Centro Joven La Chirina, en Arguineguín, de 17:00 a 20:00 horas. Para participar será necesaria inscripción previa a través del teléfono 928 15 88 00, extensión 5147.

Teatro musical y podcast en directo

La programación continuará el viernes 26 de junio, a las 19:00 horas, en el Centro Polivalente de Arguineguín, con La Diva Invisible, un monólogo musical de Amartes Escénicas protagonizado por Alicia Ramos. La propuesta aborda la diversidad, la libertad personal y la expresión artística desde un formato escénico.

Los actos principales se concentrarán el sábado 4 de julio. A las 18:00 horas tendrá lugar el podcast en directo Siente el Orgullo, con la participación de Roberto Herrera, Drag Ego, Grimassira Maeva y otros invitados. El espacio abordará vivencias personales, cuestiones cotidianas y reflexiones sobre la diversidad con un tono cercano y accesible.

Gala Mogán Diversa

A partir de las 20:00 horas se celebrará la Gala Mogán Diversa, que incluirá la lectura del manifiesto del Orgullo y la entrega de reconocimientos a personas cuya trayectoria o aportación social haya contribuido a la visibilidad, la igualdad y la defensa de derechos.

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El acto combinará intervenciones y actuaciones a lo largo de la noche, con presencia de artistas vinculados al ámbito LGTBIQ+, entre ellos drags y transformistas, además de otros invitados. Entre las confirmaciones figuran Grimassira Maeva, Wendi Superstar, Yshia Taisma, Drag Némesis y Drag Shiky. La organización prevé anunciar nuevas incorporaciones en los próximos días.

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