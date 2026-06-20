Agüimes
Los Lagartos celebran en Agüimes 50 años de Carnaval con una exposición fotográfica
La muestra recorre la trayectoria de Los Lagartos, nacidos en 1976, y la evolución del Carnaval agüimense durante cinco décadas.
La murga Los Lagartos abre en Agüimes una exposición fotográfica para repasar 50 años de Carnaval y recorrer, a través de imágenes y recuerdos, la evolución de una de las celebraciones más vinculadas a la vida social del municipio. La muestra, titulada ‘50 años de Carnaval’, podrá visitarse del 22 al 26 de junio, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas, en el local del colectivo, situado en el casco histórico agüimense.
Medio siglo de historia carnavalera
El proyecto conmemora la trayectoria de Los Lagartos, una murga nacida en 1976 que desde entonces ha participado de forma continuada en el Carnaval de Agüimes. La exposición ha sido organizada por el propio colectivo en colaboración con el Ayuntamiento de Agüimes y plantea un recorrido visual por cinco décadas de actividad carnavalera, con especial atención a la memoria del grupo y al desarrollo de la fiesta en el municipio.
La inauguración tuvo lugar este viernes en el local de la murga, con la asistencia del presidente de Los Lagartos, Juan López; el concejal de Festejos, Francis González; y el concejal de Participación Ciudadana, Abildo González. La muestra incorpora referencias a las distintas formaciones vinculadas al colectivo, entre ellas Los Lagartos, Lady’s Lagartos y la murga infantil Lagartitos.
Imágenes, disfraces y memoria colectiva
El recorrido incluye fotografías inéditas, imágenes de concursos, disfraces, reconocimientos y momentos relacionados con la historia del Carnaval local. La exposición también dedica espacio a las diferentes murgas que han formado parte de esta tradición en Agüimes, con el objetivo de contextualizar su aportación a una celebración que ha mantenido una presencia destacada en la vida cultural y festiva del municipio.
La muestra permite observar la evolución de desfiles, galas, concursos y actividades populares que han formado parte del calendario carnavalero agüimense durante los últimos 50 años. Con este repaso visual, Los Lagartos reúnen documentos y recuerdos que conectan varias generaciones de vecinos con una fiesta que continúa siendo uno de los referentes culturales de Agüimes.
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