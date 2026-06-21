Artenara habilita sendas peatonales y merenderos en el mirador de La Cilla

Artenara acomete con el respaldo del Cabildo un proyecto para mejorar mediante recorridos peatonales el acceso al Mirador del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el punto más alto de La Cilla, y acondicionar el entorno del monumento de Los Piqueros situado en el lateral norte y oeste de la montaña. La obra, que cuenta con un presupuesto de 826.577 euros, persigue «poner en valor los puntos de estancia y los miradores que articulan los diversos espacios libres del propio casco».

La montaña en la que se acometerán las obras acoge el restaurante-mirador de la Cilla, al que se accede a través de un túnel, el Mirador del Sagrado Corazón de Jesús en la cima y los edificios del velatorio municipal y el Centro de Interpretación del Risco Caído y las Montañas Sagradas, que se sitúan en la calle de acceso a la montaña.

Rampa e iluminación

El acceso al Mirador del Sagrado Corazón de Jesús se realiza actualmente a través de una escalera de piedra que precisa de la reparación de parte de los peldaños, y de la mejora de los puntos de arranque y desembarco de la propia escalera. A su vez, carece de barandilla y pasamanos y de iluminación, lo que dificulta la movilidad. Además, el último tramo al mirador está constituido por una rampa sin tratamiento del pavimento y sin acondicionamiento.

El proyecto de actuación plantea la reparación y mejora de la escalera de acceso actual y la puesta en servicio de una rampa peatonal que permita el acceso de vehículos de emergencia a la cima de la montaña.

La Cilla, vista desde arriba en el proyecto. / LP / DLP

La obra contempla tres ámbitos de actuación diferenciados. En primer lugar, habilitar una escalera de acceso al mirador, mediante la mejora del arranque con la introducción de un tramo que parta desde la plataforma de acceso al túnel del restaurante-mirador. En el tramo intermedio se repararán los peldaños dañados; y en el tramo final, se corrige el trazado de la escalera para el encuentro con la rampa. A su vez, se abrirá un canal de drenaje en el lado interior de la ladera, así como de iluminación y barandilla en el lado exterior.

En segundo lugar, una rampa de acceso al mirador. Para ello se acomete un recorrido sobre el camino de tierra existente, que ha servido para las obras del mirador, y se corrige el trazado para mejorar la pendiente. Esta zona de paso dispondrá de una anchura tres metros de plataforma, para permitir el recorrido peatonal y el acceso de vehículos de emergencia. El arranque de la rampa parte desde el camino de tierra por el que se accede al lateral del restaurante-mirador de La Cilla.

Y, por último, en el entorno del monumento de Los Piqueros se va a crear un área recreativa en dos plataformas relativamente llanas, que se conectan entre sí mediante rampa y escalera, y se accede a ellas de la misma forma. El objetivo es delimitar un recorrido desde el monumento de Los Piqueros hasta el camino de acceso al lateral del restaurante.

Vegetación

El área ajardinada de esta zona se situará en el talud de tierra interior, donde se sitúa la mayor parte de la masa forestal de pinos presente en el lugar.

El plan de actuación incorpora una hilera de árboles de otra especie para acentuar el carácter de plaza-mirador en la plataforma superior de la intervención. Las dos zonas de estancia constituidas por las dos plataformas horizontales se equipan con mobiliario urbano formado por grupos de mesas y sillas.

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La obra tiene un coste inicial de 826.577,04 euros, y un programa de ejecución de ocho meses, por lo cual con los plazos previstos por el Ayuntamiento de Artenara debería estar acabado en abril del año que viene.