Un juzgado desestima el recurso de Vox contra el Ayuntamiento de Telde

La Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso presentado por la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Telde, Rita Esmeralda Cabrera, contra la actuación municipal relacionada con la concejala Janoa Anceaume Delgado. La sentencia, dictada el 17 de junio por la magistrada María Olimpia del Rosario Palenzuela, da la razón al Ayuntamiento y condena a la recurrente al pago de las costas procesales, estimadas en 2.000 euros.

El juzgado descarta la inactividad municipal

El procedimiento tenía su origen en varias solicitudes formuladas durante 2024 por la portavoz de Vox, en las que reclamaba actuaciones municipales vinculadas a la adscripción política de la edil y cuestionaba su designación como concejala con dedicación exclusiva.

La resolución judicial concluye que no existió la inactividad administrativa alegada por la demandante. Según recoge el fallo, no concurría ninguno de los supuestos legales que permiten acudir al procedimiento especial por inactividad de la Administración, al entender que el Ayuntamiento de Telde no estaba obligado a realizar la actuación concreta exigida por la recurrente.

La sentencia también señala que el nombramiento de Janoa Anceaume Delgado con dedicación exclusiva ya había sido objeto de un recurso de reposición, que fue resuelto expresamente por la Administración municipal. Al no ser recurrido posteriormente en tiempo y forma, dicho acto adquirió firmeza administrativa.

El fallo condena a Vox al pago de las costas

El juzgado añade que durante el procedimiento no se aportó la documentación necesaria para acreditar algunas de las pretensiones formuladas por la demandante. Por estos motivos, la resolución acuerda la desestimación íntegra del recurso y condena a Rita Esmeralda Cabrera al pago de las costas procesales, fijadas en 2.000 euros.

Tras conocer la sentencia, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirmó que el fallo confirma que la actuación municipal se desarrolló conforme a derecho. El regidor señaló que el Ayuntamiento mantuvo durante todo el procedimiento una posición de prudencia institucional al tratarse de un asunto judicializado.

“Siempre hemos mantenido absoluta tranquilidad respecto a este asunto porque estábamos convencidos de que la actuación municipal se había desarrollado conforme a la legalidad, con informes técnicos y jurídicos y siguiendo todos los procedimientos establecidos”, manifestó el alcalde.

Peña defiende la seguridad jurídica del Ayuntamiento

Juan Antonio Peña considera que la resolución refuerza la seguridad jurídica de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Telde y respalda la gestión administrativa del gobierno municipal. El alcalde sostuvo que el fallo permite cerrar una etapa marcada por la confrontación política en torno a este asunto.

El regidor también expresó su apoyo a Janoa Anceaume Delgado y destacó la actitud mantenida por la concejala durante el proceso. Según Peña, la edil optó por continuar con su labor municipal sin participar en la confrontación pública generada alrededor del caso.

El alcalde puso en valor el trabajo desarrollado por la concejala en áreas relacionadas con la inclusión social, la accesibilidad y la participación ciudadana. Entre las iniciativas mencionadas figuran campañas solidarias de donación de sangre, acciones dirigidas a colectivos sociales y proyectos vinculados a la accesibilidad universal.

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El gobierno municipal sostiene que continuará centrado en los proyectos de ciudad y en la mejora de los servicios públicos, tras una sentencia que avala la actuación del Ayuntamiento de Telde y desestima las pretensiones planteadas por la portavoz de Vox.