Luz verde para la construcción de las primeras 31 viviendas en la urbanización Arauz de Telde

Telde ha concedido una de las primeras licencias de obra mayor para una promoción residencial en el sector de Arauz, una zona considerada clave para el crecimiento urbano del municipio. La Junta de Gobierno Local ha autorizado la construcción de un edificio de 31 viviendas, dos locales comerciales, 22 plazas de garaje y 32 trasteros en la calle José Benítez Calixto, en la esquina con la calle Gunther Kunkel, mientras las obras de urbanización del ámbito encaran su fase final.

La licencia ha sido promovida por Gratec S.A. y tramitada por la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Desirée Hernández. El expediente cuenta con informes técnicos y jurídicos favorables, que avalan la viabilidad del proyecto y su compatibilidad con el estado actual de ejecución de las infraestructuras del sector. La edificación prevista tendrá semisótano y cinco plantas, con una superficie construida superior a los 3.600 metros cuadrados.

Un sector pendiente desde hace más de dos décadas

El sector de Arauz permanecía condicionado desde hacía más de 20 años por la falta de culminación de su urbanización. Esa situación había limitado el desarrollo de parcelas y la llegada de proyectos residenciales, a pesar de tratarse de uno de los ámbitos de expansión previstos para Telde.

El Ayuntamiento sostiene que la concesión de esta licencia refleja el avance administrativo y técnico del proceso de desbloqueo. La previsión municipal es que, a medida que concluyan las obras de urbanización, puedan tramitarse nuevas solicitudes para desarrollar parcelas que hasta ahora no habían podido materializarse.

Obras en la recta final

De forma paralela, la Concejalía de Vías y Obras, coordinada por Iván Sánchez, mantiene en marcha las actuaciones destinadas a completar las infraestructuras pendientes. Los trabajos incluyen intervenciones en la red viaria, acerados, saneamiento, abastecimiento, drenaje, telecomunicaciones, espacios libres y otras dotaciones necesarias para cerrar la urbanización del sector.

Según los informes municipales incorporados al expediente, las obras se encuentran en una fase avanzada y su recepción definitiva está prevista en los próximos meses. Esa situación ha permitido autorizar la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, una posibilidad contemplada por la normativa urbanística vigente.

No obstante, la autorización incluye una condición esencial: las viviendas no podrán ocuparse hasta que la urbanización esté completamente recepcionada y en funcionamiento.

El Ayuntamiento vincula la licencia al desbloqueo de Arauz

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, relacionó la concesión de esta licencia con la hoja de ruta municipal para resolver expedientes urbanísticos pendientes. “Arauz es uno de los mejores ejemplos de la hoja de ruta que nos marcamos al inicio del mandato: resolver problemas históricos, desbloquear expedientes enquistados y generar oportunidades para el desarrollo de la ciudad”, señaló.

Peña afirmó que durante años se habló del futuro del sector sin que se produjeran avances efectivos y sostuvo que ahora comienzan a verse resultados con la ejecución de obras y la tramitación de las primeras licencias. También consideró que la autorización de esta promoción refleja una recuperación de la confianza inversora en la zona.

El regidor añadió que la culminación de Arauz puede suponer una transformación relevante para Telde, al tratarse de un ámbito con capacidad para ampliar la oferta residencial y responder a la demanda de vivienda existente en el municipio. Además, agradeció el trabajo de las áreas de Vías y Obras y Urbanismo en la finalización de infraestructuras y en la tramitación de expedientes con garantías técnicas y jurídicas.

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Con la urbanización en su fase final y la primera actividad edificatoria autorizada, Arauz empieza a entrar en una nueva etapa tras años de bloqueo. El desarrollo de este sector dependerá ahora de la recepción definitiva de las obras y de la evolución de las nuevas solicitudes que puedan presentarse para completar su crecimiento residencial.