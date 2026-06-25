San Bartolomé de Tirajana forma dos equipos para las Neurolimpiadas Canarias

San Bartolomé de Tirajana participará en las Neurolimpiadas Canarias 2026 con la formación de dos equipos de personas mayores de 60 años, uno en San Fernando y otro en El Tablero, impulsados por la Concejalía de Deportes. El municipio contará con un cupo de 30 participantes para competir en la fase insular de La Neurogranca, con el objetivo de alcanzar la final regional que se celebrará este año en Pájara, en Fuerteventura.

Actividad física, memoria y convivencia

Las Neurolimpiadas Canarias reúnen pruebas diseñadas para estimular el bienestar físico y mental de las personas mayores. La competición combina actividad física ligera, ejercicios de agilidad mental y dinámicas de socialización, con una estructura adaptada a participantes de más de 60 años. La primera edición de esta competición se celebró en 2021 en Santa Úrsula, en Tenerife, con participación de municipios cercanos. Actualmente, las fases insulares se desarrollan en el Archipiélago con denominación propia, salvo en La Gomera, donde la entidad organizadora mantiene conversaciones con el cabildo insular para incorporar la isla al proyecto.

Inscripciones y entrenamientos

La organización prevé iniciar las fases insulares en un plazo aproximado de tres meses. Para ello, los equipos municipales deberán quedar formados antes de mediados de julio. La Concejalía de Deportes de San Bartolomé de Tirajana abrirá un periodo de inscripción que se comunicará a través de centros de mayores, clubes de pensionistas, centros culturales e instalaciones deportivas del municipio. Cada equipo estará integrado por 15 personas. El grupo de San Fernando entrenará en el Pabellón Cubierto de San Fernando los martes y jueves a las 08.15 horas, mientras que el equipo de El Tablero lo hará esos mismos días en la Ciudad Deportiva de El Tablero, a las 10.00 horas.

Dos grupos municipales para la fase insular

La presentación del proyecto tuvo lugar este miércoles en el Pabellón de Deportes de El Tablero, con la participación del alcalde, Marco Aurelio Pérez, el concejal de Deportes, Ramón Suárez, y Óscar Morales, uno de los promotores de la iniciativa. El recinto ya acogió en diciembre pasado las pruebas finales del campeonato regional, en las que participaron los equipos ganadores de las fases insulares de las islas presentes en la competición.

Durante el acto, Marco Aurelio Pérez señaló que la creación de estos dos equipos no se plantea como una competición orientada exclusivamente al resultado deportivo, sino "promover la práctica del deporte en el municipio como herramienta de envejecimiento activo y también como fórmula de interacción social y participativa de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana mayores de 60 años con los de otros municipios de la Isla y del resto de las otras Islas". El alcalde también agradeció la implicación de la Fundación Social de la Federación de Fútbol de Las Palmas en la financiación de la fase insular de Gran Canaria. Según explicó, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana asumirá la disponibilidad de sus instalaciones deportivas y los costes de transporte de los participantes entre municipios.