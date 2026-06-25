Telde reúne a mayores y niños de Los Llanos en un torneo de ajedrez

Telde reunirá los días 26 y 27 de junio a personas mayores y niños en el Centro de Mayores de Los Llanos, situado en la calle Alonso Quesada, con motivo del II Encuentro Intergeneracional de Ajedrez Telde 2026, una actividad orientada a promover el envejecimiento activo, la participación social y la convivencia entre generaciones.

El encuentro se integra en el proyecto Ajedrez y Envejecimiento Activo: Enseñar a Pensar, Prevención del Alzheimer y Bienestar Emocional, que plantea el ajedrez como una práctica útil para trabajar la memoria, la concentración, el pensamiento estratégico y la salud emocional. La iniciativa está organizada por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, en colaboración con el Club Escuela de Ajedrez Telde-Los Llanos.

Dos jornadas de actividad en el Centro de Mayores

La programación comenzará el viernes 26 de junio, a las 11.00 horas, con el inicio del II Torneo de Ajedrez del Centro de Mayores de Telde, que continuará durante la jornada del sábado. La actividad busca ofrecer un espacio compartido entre personas mayores y menores, con el tablero como elemento de relación y aprendizaje.

El sábado 27 de junio, desde las 10.00 horas, el salón del centro acogerá la I Gran Simultánea de Ajedrez Enseñar a Pensar, dirigida por la maestra FIDE y neuropsicóloga Julia Piña Sierra y el maestro FIDE Henrique Rey Malde, ambos vinculados al Club Escuela de Ajedrez Telde-Los Llanos.

Ajedrez como herramienta social y cognitiva

La concejala Adela Álvarez realizará el movimiento inaugural de la simultánea. La edil señala que este tipo de encuentros permite abordar el envejecimiento activo desde una perspectiva que combina aprendizaje, convivencia y mantenimiento de capacidades cognitivas. Según expone, el ajedrez favorece la concentración, estimula la mente y facilita vínculos entre personas de distintas edades.

Álvarez también destaca que el Ayuntamiento de Telde pretende reforzar el papel de las personas mayores en la vida social del municipio mediante actividades que ayuden a prevenir el aislamiento, fomenten hábitos saludables y favorezcan el intercambio con las nuevas generaciones.

Un espacio de convivencia entre edades

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subraya que el encuentro responde a un modelo de ciudad basado en la inclusión y en la creación de espacios compartidos entre mayores y jóvenes. El regidor vincula la práctica del ajedrez con valores como la paciencia, el respeto, la reflexión y la toma de decisiones.

Peña sostiene que las iniciativas relacionadas con el bienestar emocional, la participación activa y el intercambio intergeneracional contribuyen a mejorar la calidad de vida y la cohesión social en el municipio. Con esta segunda edición, el Ayuntamiento de Telde da continuidad a una línea de trabajo centrada en la autonomía personal, la prevención del deterioro cognitivo y la creación de espacios comunitarios en torno al aprendizaje y la convivencia.