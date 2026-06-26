Gáldar coloca siete kilómetros de banderitas en la calle Capitán Quesada para las Fiestas Mayores de Santiago

Gáldar ya muestra los primeros signos visibles de sus 544.ª Fiestas Mayores de Santiago. La calle Capitán Quesada, una de las principales vías del casco histórico, luce desde estos días siete kilómetros de banderitas de colores como parte de la decoración instalada para las celebraciones en honor al patrón del municipio.

Decoración en el casco histórico

La intervención se concentra en Capitán Quesada, aunque también se han colocado centenares de metros de banderas en los alrededores de la Plaza de Santiago y en otras calles del casco histórico. Según la información municipal, la instalación supone casi el doble de banderitas que en ediciones anteriores.

La decoración sirve de antesala a un programa festivo que este año se enmarca en el camino hacia el Año Santo Jacobeo 2027. Las fiestas de Santiago vuelven así a situarse como una de las citas centrales del calendario cultural y religioso de Gáldar, con actividades que combinarán actos institucionales, propuestas culturales y encuentros vecinales.

Inicio del programa festivo

El programa de las 544.ª Fiestas Mayores de Santiago, organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige el primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo, comenzará el próximo miércoles 1 de julio.

Ese día tendrá lugar la izada de la bandera del mes de Santiago en el Mástil del Año Santo, a las 19.30 horas, en la Plazoleta de la Oficina. La jornada incluirá también la inauguración de la exposición “Pieregrinos”, dedicada al Mundo Pitufo, en la Academia Municipal de Pintura y Dibujo Josefa Medina.

La programación del primer día se completará con la XXIX Tertulia Pedro de Vega El Rey, titulada “Los perfiles de Roberto: tributo al científico Moreno Díaz”, que se celebrará a las 20.00 horas en el Aula Magna de la Casa Cachazo y Verde de Aguilar.

Exposiciones y actividades culturales

El calendario continuará el jueves 2 de julio con la inauguración de la exposición escultórica “Selección de obras”, de Antonio del Rosario, en el Museo Agáldar, prevista para las 18.00 horas. Media hora después, a las 18.30 horas, se celebrará la mesa redonda “Cuidados para una vida” en el Club de Mayores Santiago de Los Caballeros.

El sábado 4 de julio proseguirán los actos con el XXVI Encuentro de coleccionistas de calendarios de bolsillo “Real Ciudad de Gáldar”, en la Casa del Coleccionista de Gáldar, y con el torneo de tenis de mesa “Fiestas Mayores de Santiago”, en el Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos.