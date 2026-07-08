San Bartolomé de Tirajana construirá una vía peatonal y ciclista para unir El Hornillo con Pasito Blanco

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria ha sacado a licitación la primera fase de las obras de mejora de la GC-500 entre la glorieta de acceso a El Hornillo-Meloneras y el enlace de Pasito Blanco, en San Bartolomé de Tirajana. La actuación cuenta con un presupuesto base de 2.447.670 euros y plantea la reurbanización de aproximadamente un kilómetro de carretera para reforzar la accesibilidad peatonal, la movilidad ciclista y la seguridad vial en este corredor del sur de Gran Canaria.

Nuevas aceras y carriles bici

El proyecto mantiene la calzada destinada al tráfico rodado, pero incorpora nuevos elementos para facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Entre las intervenciones previstas figuran aceras continuas en ambos márgenes de la vía, carriles bici diferenciados, nuevos pasos de peatones y zonas de descanso junto a las paradas de guagua. La obra incluye también la instalación de mobiliario urbano, aparcabicis, señalización, pérgolas y un sistema renovado de alumbrado público. Estas actuaciones buscan ordenar el espacio viario y adaptar el tramo a un uso más seguro para residentes, trabajadores y visitantes de la zona turística.

Ubicación en la que se construirán el carril bici y las zonas peatonales

Dos rotondas y mejoras técnicas

La intervención contempla la construcción de dos nuevas rotondas, pensadas para mejorar la conexión con futuras zonas urbanizadas. El proyecto incorpora, además, actuaciones de drenaje, renovación del firme, canalizaciones, muros de contención y adaptación de los espacios al entorno existente. Durante la ejecución de los trabajos se prevé habilitar desvíos de tráfico y un vallado perimetral con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y reducir las afecciones a la circulación. El plazo estimado de ejecución es de unos ocho meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

La actuación será financiada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y ejecutada a través del Consorcio Maspalomas Gran Canaria, entidad participada por el Cabildo de Gran Canaria y el propio consistorio sureño.