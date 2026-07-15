La ONCE reúne en Gáldar a 25 estudiantes en un campamento inclusivo sobre arquitectura sin barreras

Un total de 25 niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años participan durante esta semana en el campamento inclusivo organizado por la Delegación de la ONCE en Canarias en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria. La actividad, que se desarrolla entre los días 13 y 17 de julio en el hotel rural El Juncalillo, apuesta este año por acercar a los participantes al mundo de la arquitectura accesible, utilizando el juego y las actividades prácticas para fomentar valores como la inclusión, la creatividad y el trabajo en equipo.

La iniciativa está promovida por la Dirección de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE y reúne a menores con discapacidad visual junto a otros participantes sin discapacidad, favoreciendo la convivencia y el aprendizaje compartido en un entorno natural.

La arquitectura sin barreras, protagonista de esta edición

La edición de este año gira en torno al concepto de arquitectura sin barreras, una temática con la que la ONCE pretende mostrar cómo el diseño de edificios, espacios públicos y entornos urbanos influye directamente en la calidad de vida de todas las personas.

Durante varios días, los participantes se convierten simbólicamente en arquitectos y arquitectas, desarrollando diferentes retos en los que imaginan, diseñan y construyen sus propias propuestas mediante actividades adaptadas a sus edades.

Taller de botánica de los campamentos de la ONCE en Gáldar / La Provincia

El objetivo es despertar el interés por disciplinas relacionadas con la arquitectura y el diseño, al tiempo que se fomenta el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y la creatividad. Todo ello desde una perspectiva inclusiva, en la que la accesibilidad ocupa un lugar central.

La propuesta también pretende que los menores comprendan que la arquitectura forma parte de la vida cotidiana y que un diseño adecuado puede contribuir a eliminar barreras y facilitar la autonomía de las personas.

Inspiración en la historia de la Sagrada Familia

La programación toma como referencia la fase final de construcción de la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, cuya edificación comenzó en 1882 y que, más de un siglo después, continúa avanzando hacia su conclusión.

A partir de este acontecimiento, los campamentos de la ONCE utilizan la arquitectura como hilo conductor para acercar conceptos relacionados con el arte, la ingeniería, la innovación y la planificación de espacios accesibles.

Bajo el lema "Imagina, diseña y construye", los participantes realizan talleres y dinámicas que les permiten experimentar con materiales, estructuras y procesos creativos adaptados a sus capacidades y edades.

Barcelona. Sagrada familia, en al misa solemne realzada por el papa León XIV. 10 de junio de 2026. Sociedad. AUTOR: ZOWY VOETEN /

Talleres para aprender haciendo

El programa combina actividades educativas con propuestas lúdicas para favorecer un aprendizaje práctico. Los talleres están orientados a descubrir los principios básicos del diseño arquitectónico y la construcción mediante ejercicios colaborativos en los que cada participante aporta ideas y soluciones.

Además de los contenidos relacionados con la arquitectura, las actividades están diseñadas para reforzar competencias personales como la autonomía, la cooperación, la comunicación, la resolución de conflictos y el pensamiento crítico.

La metodología empleada busca que los menores aprendan a través de la experimentación y del trabajo conjunto, favoreciendo la participación activa de todos los integrantes del grupo, independientemente de que tengan o no discapacidad.

Convivencia, deporte y actividades culturales

El campamento no se limita a las actividades vinculadas con la arquitectura. A lo largo de la semana también se desarrollan propuestas deportivas, recreativas, culturales y de convivencia que complementan la experiencia educativa.

Estas iniciativas permiten fortalecer las relaciones personales entre los participantes y favorecen un entorno de aprendizaje basado en el respeto, la colaboración y la igualdad de oportunidades.

La convivencia diaria también contribuye a que los menores desarrollen habilidades sociales, aumenten su confianza y ganen independencia en un contexto diferente al familiar o escolar.

Un modelo de inclusión desde la infancia

Los campamentos de integración organizados por la ONCE están dirigidos tanto a estudiantes afiliados a la organización como a menores con discapacidad visual atendidos por sus servicios educativos. Además, la iniciativa está abierta a la participación de niños y jóvenes sin discapacidad, entre ellos familiares, compañeros de clase o amigos de edades similares.

Este modelo pretende favorecer una convivencia natural entre todos los participantes, promoviendo experiencias compartidas que contribuyan a eliminar prejuicios y a normalizar la diversidad desde edades tempranas.

A través de estas actividades, la ONCE persigue objetivos educativos y sociales que van más allá del ocio estival. Entre ellos figuran el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de la creatividad, la mejora de las relaciones interpersonales y el impulso de la autonomía personal.

Asimismo, la organización busca despertar el interés por el trabajo en grupo y fomentar la participación activa en proyectos colectivos, utilizando la arquitectura como herramienta para reflexionar sobre la importancia de crear espacios pensados para todas las personas, con independencia de sus capacidades.

La accesibilidad universal y el diseño inclusivo son principios cada vez más presentes en la planificación de ciudades, edificios y espacios públicos. Iniciativas como este campamento acercan estos conceptos a las nuevas generaciones mediante actividades adaptadas que combinan aprendizaje, convivencia y entretenimiento en un entorno participativo.