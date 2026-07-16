Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel para seis acusados de narcotráficoProcesión del Carmen en La IsletaCarolina Darias Tasa de basuraBandera de EspañaLey de AmnistíaSergio Ruiz UD Las PalmasAntropología Paco EtxeberríaEl coleccionista de 'El coche fantástico'
instagramlinkedin

San Bartolomé de Tirajana

NC-BC y Hablemos Ahora firman un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones de San Bartolomé de Tirajana

Francisco Pérez será el candidato a la alcaldía y no descarta la posibilidad de extender esta unión a otros municipios o a administraciones superiores como el Cabildo y el Parlamento

El dirigente insular de Hablemos Ahora, Pablo Espinosa; el secretario general de NC-BC, Luis Campos; el presidente de Gran Canaria de Hablemos Ahora, Francisco Pérez; el miembro del partido en San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana; el secretario insular de NC-BC, Agustín Arencibia y la exalcaldesa del municipio, María del Pino Torres; junto a varios miembros de sus formaciones en la firma del acuerdo de colaboración política entre Hablemos Ahora y NC-BC.

El dirigente insular de Hablemos Ahora, Pablo Espinosa; el secretario general de NC-BC, Luis Campos; el presidente de Gran Canaria de Hablemos Ahora, Francisco Pérez; el miembro del partido en San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana; el secretario insular de NC-BC, Agustín Arencibia y la exalcaldesa del municipio, María del Pino Torres; junto a varios miembros de sus formaciones en la firma del acuerdo de colaboración política entre Hablemos Ahora y NC-BC. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y Hablemos Ahora han firmado durante la mañana de este jueves un acuerdo de colaboración política para presentarse juntos a las elecciones municipales de San Bartolomé de Tirajana en 2027. En el acto estuvieron presentes los miembros de ambos partidos e intervinieron el secretario general de NC-BC, Luis Campos; el presidente insular de Hablemos Ahora, Francisco Pérez y el miembro de la ejecutiva local de NC-BC y exalcalde del municipio, José Juan Santana. Se trata del segundo pacto de confluencia ocurrido en las últimas semanas, después de que Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias formalizaran a finales de junio la concurrencia en conjunto a las elecciones municipales de Arucas.

Un programa electoral conjunto

El documento del pacto refleja que, pese a "las diferencias ideológicas" y los distintos "planteamientos de coyuntura política" que existen entre ambas formaciones, han decidido trabajar en conjunto con el objetivo de lograr "un mundo más vivible, más justo y más solidario". El escrito plantea el desarrollo de acciones conjuntas, el seguimiento y análisis de la gestión del Ayuntamiento y el compromiso de impulsar iniciativas que beneficien a los vecinos y las organizaciones sociales del municipio. Las dos formaciones también se comprometen a trabajar en la elaboración de un programa electoral conjunto, incorporando propuestas de la ciudadanía.

El dirigente insular de Hablemos Ahora, Pablo Espinosa; el secretario general de NC-BC, Luis Campos; el presidente de Gran Canaria de Hablemos Ahora, Francisco Pérez; el miembro del partido en San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana; el secretario insular de NC-BC, Agustín Arencibia y la exalcaldesa del municipio, María del Pino Torres; firmando el documento de colaboración.

El dirigente insular de Hablemos Ahora, Pablo Espinosa; el secretario general de NC-BC, Luis Campos; el presidente de Gran Canaria de Hablemos Ahora, Francisco Pérez; el miembro del partido en San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana; el secretario insular de NC-BC, Agustín Arencibia y la exalcaldesa del municipio, María del Pino Torres; firmando el documento de colaboración. / LP/DLP

Abiertos a otras colaboraciones

El documento señala que la colaboración se limita al ámbito municipal de San Bartolomé de Tirajana, pero no niega la posibilidad de que puedan incorporarse al acuerdo otras formaciones que compartan sus objetivos. El escrito también refleja la creación de un Comité Estratégico Electoral que estará compuesto por dos representantes de cada partido y que se encargará de "las estrategias de comunicación y difusión conjunta". Por otro lado, también se elaborará un comité político compuesto por tres miembros de cada formación y que se ocupará de trasladar a otros ámbitos los asuntos del municipio y de mediar en caso de crisis.

Los tres representantes aclararon que esta unión ha sido fruto del diálogo entre ambos partidos y coincidieron en que sus políticas se basan en la participación ciudadana y la colaboración vecinal. Campos afirmó que se trata de "un acuerdo que se ha venido gestando durante muchísimo tiempo". Añadió que no descarta que esta unión pueda "extenderse a otros municipios" o elevarse a "administraciones superiores, Cabildo y Parlamento".

Participación vecinal

Por su parte, Pérez hizo hincapié en que desde Hablemos Ahora y NC-BC entienden que "el vecino tiene que participar en la gestión municipal" e insistió en que la "única forma de hacerlo " es "sentarse" con la ciudadanía y "escucharla". El presidente insular de la agrupación indicó que van a "promover actuaciones para fiscalizar el grupo de gobierno" y e insistió en que "la unidad del famoso nacionalismo tiene que partir de los municipios". También criticó la forma de hacer política en San Bartolomé de Tirajana argumentando que los vecinos "están cansados de venta de humo, de grandes proyectos estratégicos, de la falta de ejecución de los mismos" y afirmando que lo que quieren es "que se resuelva el problema del día a día".

Noticias relacionadas y más

El exalcalde del municipio y miembro de NC-BC José Juan Santana reconoció en su intervención que, desde la coalición electoral son "plenamente conscientes" de que actualmente no son "una fuerza política de primer orden en San Bartolomé". Sin embargo, Santana señaló que tiene "la seguridad" de que ninguna formación podrá gobernar en solitario en las próximas elecciones. Esta situación, según el nacionalista, supondrá que "con una representación menor" pueda estar en sus manos la decisión de "quién gobierna y quién no en la próxima legislatura".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  2. Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera
  3. Detenido un inspector de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de droga
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  5. Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
  6. "Vamos a devolver todos los importes": Carolina Darías anuncia que no recurrirán la sentencia del TSJC contra la tasa de basuras
  7. Hay que reclamar la devolución': Facua se pronuncia sobre la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria anulada por el TSJC
  8. Nueva convocatoria de oposiciones en Canarias: estos son los puestos, las plazas y las fechas de examen

Adaptar los horarios a las olas de calor no está al alcance de todos los sectores

Adaptar los horarios a las olas de calor no está al alcance de todos los sectores

Israel aprueba una batería de leyes que limitan el poder de la justicia y protegen a los ultraortodoxos

Israel aprueba una batería de leyes que limitan el poder de la justicia y protegen a los ultraortodoxos

Olga Cerpa y Mestisay presentan “En el parque de la iglesia”, tercer video de su nuevo disco

Olga Cerpa y Mestisay presentan “En el parque de la iglesia”, tercer video de su nuevo disco

El Estado plantea que abogados de oficio representen a los menores migrantes sin aclarar quién lo financiará

El Estado plantea que abogados de oficio representen a los menores migrantes sin aclarar quién lo financiará

NC-BC y Hablemos Ahora firman un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones de San Bartolomé de Tirajana

NC-BC y Hablemos Ahora firman un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones de San Bartolomé de Tirajana

Black Desert Mobile reorganiza su sistema de progreso mientras prepara nuevas regiones y equipo

Black Desert Mobile reorganiza su sistema de progreso mientras prepara nuevas regiones y equipo

María Vetican, veterinaria: “Los perros no deben sedarse para viajar en la bodega de un avión”

María Vetican, veterinaria: “Los perros no deben sedarse para viajar en la bodega de un avión”

El buenismo mata

El buenismo mata
Tracking Pixel Contents