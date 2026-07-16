NC-BC y Hablemos Ahora firman un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones de San Bartolomé de Tirajana

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y Hablemos Ahora han firmado durante la mañana de este jueves un acuerdo de colaboración política para presentarse juntos a las elecciones municipales de San Bartolomé de Tirajana en 2027. En el acto estuvieron presentes los miembros de ambos partidos e intervinieron el secretario general de NC-BC, Luis Campos; el presidente insular de Hablemos Ahora, Francisco Pérez y el miembro de la ejecutiva local de NC-BC y exalcalde del municipio, José Juan Santana. Se trata del segundo pacto de confluencia ocurrido en las últimas semanas, después de que Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias formalizaran a finales de junio la concurrencia en conjunto a las elecciones municipales de Arucas.

Un programa electoral conjunto

El documento del pacto refleja que, pese a "las diferencias ideológicas" y los distintos "planteamientos de coyuntura política" que existen entre ambas formaciones, han decidido trabajar en conjunto con el objetivo de lograr "un mundo más vivible, más justo y más solidario". El escrito plantea el desarrollo de acciones conjuntas, el seguimiento y análisis de la gestión del Ayuntamiento y el compromiso de impulsar iniciativas que beneficien a los vecinos y las organizaciones sociales del municipio. Las dos formaciones también se comprometen a trabajar en la elaboración de un programa electoral conjunto, incorporando propuestas de la ciudadanía.

El dirigente insular de Hablemos Ahora, Pablo Espinosa; el secretario general de NC-BC, Luis Campos; el presidente de Gran Canaria de Hablemos Ahora, Francisco Pérez; el miembro del partido en San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana; el secretario insular de NC-BC, Agustín Arencibia y la exalcaldesa del municipio, María del Pino Torres; firmando el documento de colaboración. / LP/DLP

Abiertos a otras colaboraciones

El documento señala que la colaboración se limita al ámbito municipal de San Bartolomé de Tirajana, pero no niega la posibilidad de que puedan incorporarse al acuerdo otras formaciones que compartan sus objetivos. El escrito también refleja la creación de un Comité Estratégico Electoral que estará compuesto por dos representantes de cada partido y que se encargará de "las estrategias de comunicación y difusión conjunta". Por otro lado, también se elaborará un comité político compuesto por tres miembros de cada formación y que se ocupará de trasladar a otros ámbitos los asuntos del municipio y de mediar en caso de crisis.

Los tres representantes aclararon que esta unión ha sido fruto del diálogo entre ambos partidos y coincidieron en que sus políticas se basan en la participación ciudadana y la colaboración vecinal. Campos afirmó que se trata de "un acuerdo que se ha venido gestando durante muchísimo tiempo". Añadió que no descarta que esta unión pueda "extenderse a otros municipios" o elevarse a "administraciones superiores, Cabildo y Parlamento".

Participación vecinal

Por su parte, Pérez hizo hincapié en que desde Hablemos Ahora y NC-BC entienden que "el vecino tiene que participar en la gestión municipal" e insistió en que la "única forma de hacerlo " es "sentarse" con la ciudadanía y "escucharla". El presidente insular de la agrupación indicó que van a "promover actuaciones para fiscalizar el grupo de gobierno" y e insistió en que "la unidad del famoso nacionalismo tiene que partir de los municipios". También criticó la forma de hacer política en San Bartolomé de Tirajana argumentando que los vecinos "están cansados de venta de humo, de grandes proyectos estratégicos, de la falta de ejecución de los mismos" y afirmando que lo que quieren es "que se resuelva el problema del día a día".

El exalcalde del municipio y miembro de NC-BC José Juan Santana reconoció en su intervención que, desde la coalición electoral son "plenamente conscientes" de que actualmente no son "una fuerza política de primer orden en San Bartolomé". Sin embargo, Santana señaló que tiene "la seguridad" de que ninguna formación podrá gobernar en solitario en las próximas elecciones. Esta situación, según el nacionalista, supondrá que "con una representación menor" pueda estar en sus manos la decisión de "quién gobierna y quién no en la próxima legislatura".