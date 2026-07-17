Arucas recupera la memoria del Estadio Insular con un futbolín

El Espacio Cultural Salsipuedes, en Arucas, acogió este jueves un acto dedicado a la memoria de la UD Las Palmas con la presentación de un antiguo futbolín restaurado y transformado en una réplica del histórico Estadio Insular. La pieza, recuperada mediante un proyecto de conservación patrimonial, recrea el recinto amarillo y rinde homenaje a una de las etapas más recordadas del club. La restauración fue dirigida por Manuel Falcón García “Nino”, con la colaboración de Paco Betancor, dentro de una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Salsipuedes. El proyecto permitió recuperar uno de los futbolines más antiguos de la isla y convertirlo en una representación del estadio que fue escenario de importantes momentos de la historia de la entidad amarilla.

La pieza está vinculada a la temporada 1968-69, en la que la UD Las Palmas logró el subcampeonato de Liga. Además de reproducir elementos visuales del antiguo campo, el futbolín busca conservar la relación entre el deporte, la memoria colectiva y el patrimonio cultural de Canarias.

Encuentro con leyendas de la UD Las Palmas

El acto reunió a antiguos jugadores aruquenses que llegaron al primer equipo de la UD Las Palmas, entre ellos Manolo López, Narciso y Ruymán, así como a familiares del histórico central Tonono. También participaron los futbolistas del conjunto actual Juanma Herzog, Iñaki Suárez y Álex Suárez, que acudieron en representación del club. Durante la jornada, los asistentes pudieron compartir recuerdos relacionados con el Estadio Insular y con la trayectoria de la entidad amarilla. La organización ofreció además una cerveza Pío Pío a los participantes como parte del encuentro.

Imagen de varios de los asistententes jugando con el futbolín restaurado. / LP/DLP

Un torneo de futbolín ligado al comercio local

Tras una representación teatral sobre la reunión de los cinco clubes fundadores de la UD Las Palmas, con presencia de representantes de esas entidades y de la Fundación de la UD Las Palmas, el futbolín restaurado pasó de ser una pieza de exposición a convertirse en protagonista de una competición.

El torneo rápido de futbolín permitió a los participantes estrenar la pieza recuperada y contó con premios económicos destinados al consumo en establecimientos del pequeño comercio de Arucas. La actividad vinculó así la recuperación de la memoria deportiva con el apoyo a la economía local.

El director de Salsipuedes, José Gilberto Moreno, destacó durante el acto la importancia de conservar elementos relacionados con la historia colectiva de Canarias y señaló que la transformación del futbolín pretende acercar ese legado a nuevas generaciones.

La iniciativa contó con la colaboración de la UD Las Palmas, la Asociación Empresarial Comercios Arucas, Cervezas Pío Pío y la Federación de Peñas de la UD Las Palmas. Con esta restauración, Salsipuedes incorpora una nueva pieza dedicada a preservar la relación entre el fútbol canario y la memoria de sus espacios más emblemáticos.