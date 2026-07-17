El Burrero acoge una nueva jornada ambiental con limpieza, talleres y divulgación científica

La Playa de El Burrero, en Ingenio, acogerá el próximo 1 de agosto una nueva edición de las Jornadas de Divulgación, Educación y Acción Ambiental Playa de El Burrero 2026, una cita que combinará actividades de conservación del litoral, divulgación científica y propuestas educativas dirigidas a todos los públicos.

La iniciativa, coordinada por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Playas, se desarrollará de 9:30 a 14:00 horas en la Avenida Marítima de la playa con la participación de diferentes entidades vinculadas al medio ambiente, la investigación y la educación.

Una jornada que comenzará con la limpieza del litoral y del fondo marino

El programa arrancará a las 09:30 horas junto al Puesto de Vigilancia y Socorrismo con una acción de limpieza y conservación del entorno costero y del fondo marino. La actividad estará abierta a la ciudadanía, asociaciones, clubes deportivos y colectivos municipales.

La organización facilitará el material necesario para la recogida de residuos, aunque recomienda a las personas participantes acudir con guantes de protección. Al finalizar la actuación se ofrecerá una pequeña degustación y un obsequio corporativo a quienes hayan participado.

Divulgación científica y actividades sobre biodiversidad marina

La programación incluirá charlas centradas en la investigación científica, la biodiversidad marina, la economía circular, el cambio climático y la conservación del patrimonio natural. Entre las entidades participantes estarán personal investigador y docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), además de representantes de RedPROMAR, la Asociación Naturaleza al Rescate, el Proyecto Gran Canaria Recicla, Oficinas Verdes de Canarias, la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste y otras organizaciones colaboradoras.

Los contenidos estarán adaptados para acercar a la ciudadanía cuestiones relacionadas con la protección del medio marino y la sostenibilidad mediante formatos participativos y accesibles.

Talleres, espectáculos y propuestas para todos los públicos

La jornada contará también con talleres educativos, actividades relacionadas con el reciclaje, juegos didácticos y pintacaras medioambiental para el público infantil. Además, se desarrollarán exposiciones como la del Proyecto Libera, proyecciones audiovisuales de sensibilización y diferentes actuaciones culturales.

Entre estas propuestas figuran los espectáculos educativos de Cancionero Isleño, con las representaciones La Ballena Borondona e Islazul, así como un pasacalles de temática medioambiental que recorrerá el espacio de celebración de las actividades.

La liberación de tortugas volverá a ser uno de los momentos destacados

Uno de los actos centrales de la jornada será la participación del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria, cuyos profesionales ofrecerán una charla sobre las labores de rescate, recuperación y conservación de tortugas marinas.

La actividad finalizará con la tradicional liberación de ejemplares recuperados en la costa, una acción que permite mostrar a la ciudadanía el trabajo desarrollado para proteger la biodiversidad marina y recuperar especies afectadas por diferentes amenazas.

Una iniciativa vinculada a la educación ambiental de Ingenio

Las Jornadas de Divulgación, Educación y Acción Ambiental Playa de El Burrero forman parte de las actuaciones municipales de sensibilización ambiental impulsadas por el Ayuntamiento de Ingenio. Estas acciones están relacionadas con los criterios de calidad ambiental y educación establecidos por el programa internacional Bandera Azul.

Desde la Concejalía de Transición Ecológica, Sostenibilidad y Playas se ha invitado a la ciudadanía a participar en esta nueva edición, que reúne a administraciones, entidades, asociaciones, clubes y personas voluntarias con el objetivo de reforzar la conservación del litoral.