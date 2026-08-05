Los hermanos Navarro Pérez pedalean 322 kilómetros para recorrer las plazas e iglesias de los 21 municipios grancanarios

Dos hermanos, los 21 municipios de Gran Canaria y más de 320 kilómetros sobre la bicicleta. Ese es el punto de partida de Ruta 21, el desafío deportivo que Aythami y Josymar Navarro Pérez afrontarán este domingo con salida y llegada en la plaza de San Vicente Ferrer, en Valleseco.

Los deportistas partirán a las 4 de la madrugada desde el municipio en el que crecieron con el propósito de completar un recorrido de 322,36 kilómetros, acumular 10.771 metros de desnivel y atravesar algunos de los paisajes más exigentes de la isla. Durante la jornada pasarán por las iglesias y plazas principales de cada uno de los municipios grancanarios antes de regresar a su pueblo.

Simbología

No será una simple vuelta a la isla. El recorrido ha sido diseñado para entrar en los núcleos urbanos y alcanzar lugares representativos de cada localidad. De plaza en plaza y de iglesia en iglesia, los hermanos Navarro Pérez tratarán de unir Gran Canaria a pedales.

Los ciclistas, frente a la iglesia de Valleseco. / LP / DLP

«El mayor objetivo es terminar aquí», explica Aythami Navarro. «Podríamos haberlo terminado en cualquier sitio y seguirían siendo los 21 municipios, pero el reto es volver y terminarlo aquí».

La idea nació después de que los hermanos tuvieran que renunciar a uno de los principales objetivos de su temporada: participar en el Campeonato de Europa de duatlón de Banyoles, en Girona.

Una lesión de Josymar, unida a las dificultades presupuestarias para afrontar el desplazamiento, impidió que pudieran mantener la planificación inicial. Lejos de dar por terminada la temporada, ambos buscaron un proyecto que les permitiera conservar la motivación y plantearse una meta diferente.

De la frustración al nuevo reto

«Ruta 21 nace de no poder llevar a cabo la planificación que teníamos este año, que era hacer el Campeonato de Europa en Girona, en Banyoles», relata Aythami.

La imposibilidad de competir en la prueba continental acabó convirtiéndose en el origen de una aventura propia.

Aythami y Josymar afrontarán el desafío después de una temporada en la que han confirmado su nivel competitivo. Este año finalizaron tercero y cuarto de España de duatlón en sus respectivas categorías, resultados que reflejan la preparación con la que llegan a Ruta 21.

«Hemos sido tercero y cuarto de España en nuestras categorías, intentando hacerlo lo mejor que hemos podido», señala Aythami.

De Artenara a Teror

Los hermanos cuentan también con experiencia en recorridos de larga distancia y elevado desnivel. Durante la temporada completaron la vuelta a La Palma, una ruta de unos 170 kilómetros y alrededor de 4.000 metros de desnivel. También han dado una vuelta a Gran Canaria.

Cartel de Ruta 21. / LP / DLP

La ruta comenzará en Valleseco y continuará por Artenara, Tejeda, Vega de San Mateo, Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, La Aldea, Agaete, Gáldar, Guía, Moya, Firgas, Arucas y Teror.

Las iglesias y plazas actuarán como puntos de referencia del recorrido. La intención es que el paso por cada municipio no se limite a atravesar una carretera situada dentro de sus límites administrativos, sino que permita dejar constancia de su llegada. Ese planteamiento añade al reto una dimensión vinculada al territorio y a la identidad insular.

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La salida está prevista para las 4.00 horas de este domingo en la plaza de San Vicente Ferrer. Y regreso al mismo punto de partida.