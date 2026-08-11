El nuevo centro comarcal de animales de Gran Canaria tendrá capacidad para 295 perros y 149 gatos

El futuro albergue comarcal de animales de la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria se perfila como un complejo preparado para atender a centenares de animales y responder a una demanda que, solo entre perros y gatos, supera los 300 abandonos anuales. El proyecto de ejecución contempla capacidad para 295 perros y 149 gatos, además de dependencias destinadas a otras especies. Pero antes de que lleguen los animales, la Mancomunidad ya ha sacado a concurso la primera fase de los trabajos: la urbanización del terreno de unos 10.000 metros cuadrados en San Bartolomé de Tirajana donde se levantará el recinto por 1.999.339 euros. La segunda contempla la construcción del edificio, con 5.230.994 euros. En conjunto, el proyecto alcanza los 7.230.334 euros.

La complicada orografía de la parcela condicionará buena parte de la construcción. El terreno presenta una geometría irregular y una fuerte pendiente, lo que ha llevado a distribuir el complejo en diferentes niveles. En la cota principal se situará el área administrativa y clínica; un nivel por debajo estarán los espacios para gatos, otros animales y la zona logística. Más abajo se distribuirán las instalaciones destinadas a los perros.

Vista de la parcela donde se ubicará el nuevo centro comarcal de animales. / LP/DLP

En concreto, el nivel -2 contará con tres volúmenes para perros de corta estancia, mientras que entre las cotas -3 y -6 se repartirán otros once cuerpos destinados a estancias largas. Cada uno de estos niveles dispondrá de un almacén conectado con el acceso logístico para facilitar el reparto de comida y materiales.

Otros animales

En el caso de los perros, para atender a estos animales se proyectan 46 jaulas pequeñas de corta estancia, con una plaza cada una; 120 jaulas medianas de larga estancia, preparadas para dos perros; y tres jaulas grandes con espacio para tres animales. La previsión para los gatos es que el albergue dispondrá de diez gateras con espacio para diez ejemplares cada una, una zona específica para diez gatos inmunodeficientes y otras 21 jaulas individuales. A estas dependencias se sumarán espacios de cuarentena y una previsión adicional para gatos comunitarios.

El proyecto va más allá de perros y gatos. El estudio de necesidades recoge también hurones, équidos y aves de corral, para los que se habilitarán instalaciones específicas. Se proyectan tres cuadras de 18,12 metros cuadrados cada una, tres corrales de 8,75 metros cuadrados y una pajarera de 73,64 metros cuadrados.

El recinto incorporará igualmente dos áreas de esparcimiento, una zona para un sistema de depuración natural de agua y dos aparcamientos, vinculados respectivamente a los accesos principal y logístico. El pliego fija finalmente en diez meses el plazo estimado de ejecución de las obras.

La Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria está formada actualmente por cinco municipios: Valsequillo, Tejeda, Vega de San Mateo, la Villa de Santa Brígida y San Bartolomé de Tirajana.