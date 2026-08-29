La embarcación Cata Gran Canaria gana el Open de Pesca de Altura en los minutos finales del campeonato

El Cata Gran Canaria se adjudicó este sábado el VI Open Internacional Pesca de Altura Gran Canaria después de completar una remontada que se resolvió a pocos minutos del cierre del tiempo de pesca. La embarcación, con base en Pasito Blanco, terminó el torneo con tres marlines azules capturados y liberados, uno en la primera jornada y dos en la segunda. El Shockwave, de Jorge Luis Ramos, y el Naiss, de Ignacio Pérez Hernández, completaron el podio con dos ejemplares cada uno.

La competición reunió a 43 embarcaciones con salida desde los puertos deportivos de Pasito Blanco, Puerto Rico y Mogán, en una prueba desarrollada bajo la modalidad de captura y suelta, que permite devolver los ejemplares al mar una vez completado el procedimiento puntuable.

Tres capturas para completar la remontada

El Cata Gran Canaria, patroneado por Danius y con Crístofer Marrero Martín como capitán, había abierto su participación el viernes con un marlín estimado en unos 250 kilos. La embarcación afrontó la jornada decisiva todavía por detrás de los primeros puestos, pero logró sumar otros dos ejemplares durante el sábado.

Imagen de varias embarcaciones participantes del Open. / LP/DLP

Marrero explicó que una de esas capturas requirió unos 11 minutos de lucha antes de acercar el pez al barco y proceder a su liberación. Con el límite horario cada vez más próximo, la tripulación decidió continuar en la misma zona y encontró un tercer marlín, cuyo peso estimaron en unos 120 kilos. Esa última captura, registrada a pocos minutos del final, permitió al barco completar la remontada y colocarse al frente de la clasificación.

El Shockwave recuperó una captura tras la revisión del jurado

El Shockwave, de Jorge Luis Ramos, había firmado sus dos capturas durante la jornada del viernes en una zona situada entre Puerto Rico y la cementera de El Pajar, sobre un fondo de unos 500 metros. Una de ellas fue anulada inicialmente de forma provisional por el jurado, que solicitó información adicional.

La decisión cambió en la mañana del sábado, cuando los jueces aceptaron las alegaciones presentadas y devolvieron al Shockwave los puntos correspondientes a la segunda pieza. Con esa corrección, la embarcación pasó a encabezar la clasificación antes del inicio de la última jornada.

Ramos relató que su hijo Luis necesitó alrededor de una hora para completar el proceso con el primero de los ejemplares, mientras que el segundo requirió unos 20 minutos.

Imagen de la tripulación del Shockwave. / LP/DLP

Dos marlines consecutivos para el Naiss

El Naiss, ganador de la edición de 2025, también alcanzó las dos capturas. Agustín Pérez explicó que la embarcación navegaba en aguas próximas a Puerto Rico cuando se produjo una primera picada. Mientras la tripulación recogía, una segunda caña marcó otro ejemplar.

Los dos marlines tomaron direcciones distintas, lo que permitió a Héctor Gómez e Ignacio Pérez completar las maniobras y devolver ambos peces al mar. Ese doble registro situó al ‘Naiss’ entre los aspirantes a la victoria durante buena parte de la jornada decisiva.

Imagen de Ignacio Pérez, el patrón del Naiss. / José Pérez Curbelo

Una clasificación abierta hasta los últimos minutos

La segunda manga había comenzado a las 9.15 horas con una clasificación todavía abierta. El Pirata, de Brian González, volvió a ser el primero en comunicar una picada, mientras que el Naiss enlazó sus dos capturas y pasó a disputar las primeras posiciones junto al Shockwave.

También sumaron durante la jornada embarcaciones como el Blue Marlin III y el Morrice. En el tramo final puntuaron además el Therapy y el Noalex, mientras el Cata Gran Canaria completaba las dos capturas que terminarían por darle el triunfo.

En cuanto al balance total, el cuerpo de la nota de prensa cifra en 23 los marlines liberados, con 11 procesos de captura y suelta en la primera jornada y 12 en la segunda. El subtítulo inicial del mismo documento, sin embargo, sitúa el total en 24 ejemplares. Sí coincide la información en que 16 de las 43 embarcaciones participantes consiguieron puntuar con al menos una captura y posterior liberación.

El Open Internacional Pesca de Altura Gran Canaria está organizado por el Club de Yates Pasito Blanco y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con patrocinio de Turismo de Gran Canaria y colaboración de Gran Canaria Blue. La edición concluyó con la entrega de premios en el Punta Yacht Club de Pasito Blanco.