La Aldea convierte el casco histórico en una noche de música con la tradición de las rondas y serenatas

La Aldea de San Nicolás volvió a llenar sus calles de música y tradición durante la madrugada del pasado sábado con una nueva edición de la Noche de Rondas y Serenatas, una de las citas más esperadas de las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino 2026. La propuesta convirtió el casco histórico del municipio en un escenario abierto en el que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un recorrido musical marcado por la participación ciudadana y el recuerdo de una tradición que continúa pasando de generación en generación.

La actividad arrancó a las 23:30 horas con la participación de 19 músicos y artistas llegados desde distintos puntos del Archipiélago. Durante varias horas, los intérpretes recorrieron diferentes calles del centro de La Aldea ofreciendo un repertorio de canciones conocidas por el público.

Farolillos

La música llegó a espacios como las calles Real, Mariano de Cáceres, Carmita Afonso y Cervantes, donde los vecinos pudieron sumarse al recorrido cantando, acompañando los estribillos y recibiendo a los músicos con aplausos desde las viviendas y las calles.

La organización también animó a los residentes a decorar sus balcones, ventanas y azoteas con faroles encendidos, creando una ambientación especial durante una noche en la que la música y la tradición fueron protagonistas.

La edición de este año contó con representación de Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Desde Lanzarote participaron Ciro Corujo, Orlando Niz, Salva Pérez, Israel López y Juan Carlos Tabares; por La Palma estuvieron Adelto Plasencia, Gustavo Romano y Mónica González; mientras que Fuerteventura estuvo representada por Ayla Rodríguez, Marey Martín y Elena Cabrera. También participaron Carlos García, desde Tenerife, y los músicos grancanarios Iván Santana, Jose Miguel Martínez, Miguel Rodríguez, Simón Artiles, Ancor Suárez, Christian Pérez y Paco González.

La concejala de Patrimonio Histórico, Ingrid Navarro, destacó que la noche sirvió para comprobar que “las rondas y serenatas siguen teniendo un espacio en nuestras fiestas y en la memoria de nuestros vecinos y vecinas”.

Convivencia

Navarro subrayó que esta cita permite “reencontrarnos con nuestra cultura desde la música y la convivencia” y puso en valor que la celebración consigue “sacar la música a nuestras calles y convertir a la ciudadanía en parte activa” de las fiestas.

La edil también quiso reconocer el trabajo de la Parranda Alisios y de Cristian Pérez, a quienes atribuyó parte del crecimiento de una iniciativa que, año tras año, aumenta su participación y calidad.

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El Ayuntamiento agradeció la implicación de músicos, colaboradores y vecinos que hicieron posible una nueva edición de esta cita, que mantiene viva una tradición basada en la música popular, el encuentro entre generaciones y la convivencia.