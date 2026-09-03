Gran Canaria reúne a jóvenes de varios países en un proyecto sobre la defensa de la herencia amazig

El Instituto de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera del Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva edición del Campus Internacional de Voluntariado UNESCO Jóvenes por la Defensa de la Herencia Amazig, una iniciativa que reúne hasta el próximo 7 de septiembre a jóvenes mayores de 18 años en el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

El encuentro reúne a participantes de Canarias y de distintos países vinculados a las raíces y culturas amazig con el objetivo de favorecer el conocimiento del patrimonio de la isla mediante actividades formativas, intercambio cultural y experiencias directas en el territorio.

Un espacio de formación y contacto con el territorio

El Centro de Interpretación de Degollada de Becerra, en Tejeda, acoge la sede del campus y el alojamiento de los participantes. Su ubicación permite una aproximación directa al entorno incluido en las figuras de reconocimiento internacional de la UNESCO, tanto por sus valores culturales como naturales.

Vista general durante una de las actividades. / LP/DLP

Las actividades comenzaron con una primera aproximación al territorio y la charla ‘Legado de la cultura amazig’, impartida por el arqueólogo Pedro J. Sosa. Durante la semana, el programa incluye talleres con artesanos, artesanas y habitantes del territorio, encuentros con especialistas, sesiones formativas, visitas y acciones de sensibilización y voluntariado.

Un programa con distintas áreas de conocimiento

Los contenidos del campus abordan la herencia amazig desde diferentes disciplinas, con la participación de especialistas relacionados con la arqueología, antropología, historia, lingüística, patrimonio cultural, conservación y restauración.

Varios jóvenes practicando el salto del pastor. / LP/DLP

El programa incorpora también perfiles vinculados a ámbitos como Bellas Artes, Arte Dramático, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Cine, Educación, Biología, Psicología, Estadística, Matemáticas, Estudios Europeos, Derecho y Economía, con el propósito de generar un espacio de intercambio entre distintas áreas de conocimiento.

El carácter internacional del encuentro facilita además el intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes regiones con raíces amazig y promueve la reflexión compartida sobre la conservación y transmisión de este legado cultural.

Una iniciativa vinculada al programa de voluntariado UNESCO

El campus se desarrolla dentro del programa World Heritage Volunteers (WHV) de la UNESCO, al que el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria se incorporó en 2022.

Creado por la UNESCO en 2008, este programa impulsa la participación juvenil en la protección, conservación y promoción del Patrimonio Mundial mediante proyectos de voluntariado, actividades prácticas y acciones de sensibilización.

La iniciativa busca acercar a la juventud el significado y los valores del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y reforzar la dimensión educativa y participativa de este reconocimiento internacional.

El objetivo del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria es desarrollar actuaciones de conservación, protección, estudio, gestión participativa, revalorización cultural, desarrollo sostenible y difusión para la salvaguarda de estos territorios reconocidos por la UNESCO.