El Tribunal de Contratos Públicos anula el pliego de las escuelas infantiles

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias anula los pliegos de prescripciones técnicas que rigen la contratación del servicio de escuelas infantiles municipales de Las Palmas de Gran Canaria. El organismo, dependiente de la Comunidad Autónoma, ha estimado de manera parcial el recurso interpuesto por Manuel del Pino Hernández Ramírez, representante de la empresa Gestiones y Asesoramiento 3000, contra el proceso de adjudicación iniciado el 20 de febrero. El Consistorio deberá ahora rehacer los pliegos y reiniciar el procedimiento. El presupuesto para gestionar las once escuelas es de 27,5 millones de euros y deberá estar vigente tres años más dos de prórroga.

La resolución del Tribunal de Contratos Públicos, a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP, se basa en los fundamentos de derecho séptimo y décimo esgrimidos por Hernández Ramírez el pasado 9 de marzo. Por un lado, el organismo procede a la estimación del motivo de impugnación de la licitación al ver «restringida la libre concurrencia al procedimiento de contratación». Por otro, señala que varias cláusulas sujetas al pliego de cláusulas administrativas particulares no están «claramente definidas».

El representante de Gestiones y Asesoramiento 3000 solicita en el fundamento de derecho séptimo la impugnación de la solvencia económica y técnica exigida a los licitadores. El recurrente argumenta en este sentido que se vulnera el principio de máxima concurrencia y favorecimiento de pymes. En este caso, el Tribunal de Contratos Públicos señala que la ley de contratos del sector público (LCSP) establece los medios para acreditar la capacidad de los aspirantes a una adjudicación bajo una serie de requisitos.

El organismo señala «falta de claridad» en algunas cláusulas y restricción de la «libre concurrencia»

Según el organismo, el artículo 74 de la LCSP establece que esos requisitos de solvencia deben estar vinculados al objeto del contrato en cuestión y «ser proporcionales al mismo». En este caso, el Tribunal dictamina que «no consta justificación alguna al respecto» de ahí que consideren «restringida la libre concurrencia». No obstante, estos especifican que no aprecian «incumplimientos» por parte del Consistorio y que ha tomado una decisión favorable a Hernández Ramírez a pesar de no aporta «argumentos que justifiquen el carácter desproporcionado de estas exigencias.

En este sentido, el pliego resalta que cada una de las entidades que se presenten en una UTE (unión temporal de empresas) deberán acreditar su solvencia. Sin embargo, el Tribunal precisa que la legislación sí contempla la posibilidad de acumular la capacidad financiera de cada parte que integre la UTE. Además, reitera que la redacción de las cláusulas generan «dudas en su interpretación», hasta el punto de reseñar que son «oscuras y susceptibles de interpretaciones contradictorias».

Por otro lado, Hernández Ramírez solicita en el fundamento de derecho décimo la nulidad de las obligaciones referentes a las cláusulas tercera, cuarta y quinta de los pliegos por «no figurar su contenido como obligaciones del contratista» y la sexta por «no estar descrita con precisión». Estas versan sobre los trabajadores.

El Tribunal anula la cláusula tercera al detectar una «falta de claridad». Según estos, «se desconoce» si lo que exige el Ayuntamiento es continuidad de los puestos de trabajo adscritos al contrato o de las personas que los ocupan. Estos consideran que «si lo pretendido es exigir» el mantenimiento de las personas hasta el final del contrato público se trataría de una «condición especial» que «debe ser rechazada» por no estar vinculada.

El presupuesto del contrato municipal asciende en esta ocasión hasta los 27,5 millones

El Tribunal también anula la cuarta cláusula por el mismo motivo, falta de claridad. En este caso, esta condición del contrato hace referencia al salario de los trabajadores. En cuanto a la quinta -referida al convenio colectivo vinculado a los empleados del servicio-, el organismo señala que se trata de obligaciones que «vienen impuestas por la normativa sectorial». Por último, en cuanto a la sexta, precisan que no es de «obligación esencial» para resolver el contrato -hace mención a la igualdad de género en las aulas-.

El Ayuntamiento de la capital grancanaria publicó el pasado 20 de febrero el anuncio de licitación del contrato del Servicio de gestión integral de las Escuelas Municipales de Educación del Primer ciclo e incrementó su valor un 21% con respecto al anterior hasta superar los 27,5 millones de euros. El plazo para recibir ofertas habría terminado el pasado 19 de abril y la idea es que el contrato pueda entrar en vigor el próximo curso escolar 2022-2023.

Actualmente la red de escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria está compuesta por once centros repartidos por toda la ciudad, estos ofrecen 1.200 plazas de 0 a 3 años. En este nuevo pliego, la concejalía de Educación, que dirige Lourdes Armas, ha incorporado novedades con respecto a contratos anteriores, como son la figura del auxiliar, el orientador y el nutricionista en comedor. Su incorporación tiene como objetivo una mejor atención del alumnado así como con sus familias.