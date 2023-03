Esta semana, en Las Palmas de Gran Canaria, han aparecido carteles alusivos a Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, que está en paradero desconocido y está condenado a prisión por maltrato a su expareja la grancanaria Fayna Bethencourt.

El ex concursante de Gran Hermano decidió no ingresar en prisión a finales de noviembre pasado a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre su petición para que se revise su condena de 5 años y 8 meses de cárcel por un delito de maltrato continuado hacia su ex mujer y los dos hijos de la pareja.

Ante este hecho, la propia Fayna Bethencourt atendió a los micrófonos de Televisión Canaria y aseguró que está tratando de dejar atrás el sufrimiento que le causó su ex pareja y agresor.

La canaria sigue en su lucha para que se capture a Carlos Navarro. Ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo y realizó una desgarradora entrevista en el programa de Risto Mejide, donde dijo que temía ser la próxima víctima de violencia machista que aparezca en un Telediario.

Fayna, en las últimas horas, ha decidido hacer pública la relación con su pareja actual Misael Montesdeoca , también amenazado de muerte por el ex concursante de Gran Hermano.

Fayna y su novio han dado una entrevista a la revista Lecturas, en la que él habla por primera vez y se deja ver a cara descubierta. "Carlos me decía que me iba a rajar... Si aparece, ya se verá lo que pasa. No tengo miedo", declara en la citada publicación. "No me dolía que me amenazase, pero sí que le dijera a la hija de Fayna que me iba a matar", añadió Misael.