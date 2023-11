La Justicia explicada para adolescentes

Las películas y el cine anglosajón han distorsionado la imagen que miles de personas tienen sobre la Justicia española. Especialmente los más jóvenes que en su inmensa mayoría no se han visto inmersos en un proceso de este tipo. Mediante el programa ‘Educar en justicia’, el tercer poder del Estado pretende acercar a los adolescentes la administración, su funcionamiento y las situaciones a las que se pueden enfrentar.

Nueve y media de la mañana. Yuneisy Román Rivero, estudiante de segundo de bachillerato, permanece en una de las salas de espera de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus planes está estudiar derecho, aunque no las tiene todas consigo. Con las dudas propias del final de la secundaria, está apunto de presenciar una batería de juicios rápidos -de pequeños hurtos a agresiones leves- que, probablemente, determinen su futuro para los próximos años y le hagan decantarse por formarse en una profesión que le permita sentarse en algunos de los estrados donde este martes estuvieron abogado, fiscal, letrado y magistrado.

Un grupo de 23 chicos y chicas del IES El Batán de Las Palmas de Gran Canaria participaron este martes en el programa Educar en justicia. Un programa que permite a los jóvenes de secundaria desmitificar el funcionamiento de la Justicia y alejarles de esa imagen desvirtuada que pueden tener del tercer poder del Estado, aquel que intenta garantizar el correcto cumplimiento de las leyes y la preservación de los deberes y derechos de la población. Y es que en las salas españolas ni hay pelucas ni es posible escuchar un "protesto señoría", habituales en el subconsciente a través de la televisión y el cine anglosajón.

La acusada por tirar objetos a una guagua resultó absuelta al no acudir a la vista un abogado de Global

"Es fundamental que vean cómo funciona toda la justicia, tenemos la imagen romantizada de las películas americanas y aquí verán que no funciona igual", señaló Zebenzui Padrón Diepa, profesor del centro, minutos antes de que los alumnos presenciaran el primer juicio. El juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria arrancó este martes con una batería de pequeños procedimientos por delitos menores. Eso sí, la jornada comenzó con un traspié en una muestra de algo muy habitual que hace ralentizar la Justicia. La vista quedó aplazada al no presentarse la acusada en un conflicto vecinal.

El acusado del siguiente juicio tampoco apareció. Pero en esta ocasión el magistrado, Javier Sotomayor, decidió que sí era posible continuar con el juicio e, incluso, dictó sentencia. Los alumnos presenciaron el testimonio de un vecino de Barranquillo Don Zoilo que había sido agredido por otro mientras daba un paseo. La grabación en la que se pudo escuchar al agresor pronunciar la frase "no te voy a pagar y te voy a matar" fue determinante. ¿Resultado? Orden de alejamiento y multa. "¿Ustedes lo tuvieron claro, verdad? Pues el juez también", comentó el funcionario del TSJC a los alumnos.

En el siguiente caso, por tirar objetos a una guagua de Global, fue la parte acusatoria la que no acudió. Tras ser interpelado por teléfono en la sala, el representante legal de la empresa de transportes reconoció no haberse enterado por un despiste. La supuesta infractora, en cambio, fue absuelta vía videollamada -la chica se encontraba en Ámsterdam-, todo al no haber una acusación que motivara una posible condena, según explicaron en la sala.

La batería de juicios continuó con un pequeño hurto en un Carrefour de la capital grancanaria. En este caso, el vigilante de seguridad apuntó que pillaron a una mujer por las cámaras de seguridad robando un red bull, una colonia Essential y un biberón, entre otros objetos menores. La acusada, aunque tampoco se presentó en la sala, fue condenada a una multa de 200 euros, a razón de cinco euros diarios durante 40 días.

Material didáctico del CGPJ

"Me parece todo bastante interesante, porque me puede servir para hacerme a una idea de cómo será mi futuro si decido estudiar derecho", resaltó la joven Yuneisy. Su profesor apuntó por su parte que la iniciativa había sido "muy positiva para que los chicos sepan a lo que atenerse y vean cómo es el procedimiento, que siempre queda como algo lejano y abstracto".

"El objetivo está en tener un primer contacto con al administración de justicia, que conozcan el desarrollo de los procedimientos judiciales", resaltó, por su parte, Francisco Armas, coordinador del área de Cultura y Conocimiento de la consejería de Educación. Para ello, previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aporta material didáctico, el cual se trabaja en las aulas en los días previos a la experiencia de primera mano en los juzgados, "con los conceptos básicos y las explicaciones sobre la administración y su funcionamiento".

La idea de esta iniciativa es acercar a los alumnos a la administración pública además de "conocer las implicaciones de las acciones que puedan cometer", todo aderezado de un "componente poético y moral con respecto a su actuación como futuros ciudadanos". Y es que, a las puertas de la mayoría de edad, los chicos y chicas comprueban en este tipo de experiencias "cómo se pueden ver afectados por las decisiones que tome la Justicia en caso de llegar a comportamientos delictivos".